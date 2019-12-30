Представлены смарт-часы Xiaomi Watch Color

После выпуска своих первых смарт-часов компания Xiaomi не стала затягивать с выходом очередной новинки – ею стала модель Xiaomi Watch Color. Эти умные часы смогут похвастаться разноцветными ремешками, которые, подходят не только для мужчин и женщин, но и для самых разных ситуаций. При этом технические характеристики, как и цена Xiaomi Watch Color пока не называются. Известно лишь, что они появятся в продаже в Китае уже 3 января. Если верить источникам, в плане характеристика новинка будет схожа с моделью Huami Amazfit GTR.