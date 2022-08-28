Представлены смарт-очки Vuzix Blade 2 с ОС Android 12

Компания Vuzix пополнила ассортимент очков дополненной реальности моделью Blade 2, которая появится в продаже в следующем месяце по цене в 1300 долларов. Новинка также характеризуется системой визуализации в области правого глаза, разрешением 480:480 пикселей, яркостью 2000 кд/м2, углом поля зрения по диагонали 20 градусов, четырехъядерной платформой Qualcomm, трёхосным гироскопом, акселерометром, стереофоническими динамиками, 8-Мп камерой с автофокусом, двумя микрофонами с шумоподавлением, разъемом USB 2.0 Micro-USB, 40 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11, поддержкой голосового управления, сенсорной панелью на одной из дужек, а также приложением на основе Android или iOS.