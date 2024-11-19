Представлены смартфоны ASUS ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов геймерскими моделями ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro, которые появятся в продаже 2 января 205 года по цене от 1100 и от 1300 евро соответственно.

Базовую модель оснастили 6,78-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением 1080:2400 точек, кадровой частотой от 1 до 185 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x и 512 ГБ флеш-памятью UFS 4.0, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенью IP68, продвинутой системой охлаждения, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 700), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также 85-светодиодами на задней панели. Модель Pro отличается 32-Мп модулем телефото с 3-кратным оптическим зумом вместо макрокамеры, 16 ГБ оперативной памяти и подсветкой AniMe Vision с 648 программируемыми светодиодами.

Vivo Y19s оценен в 130 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Y19s, которая основана на 12-нанометрово…
TSMC больше не будет продавать чипы в Китай…
Некоторое время назад на просторах интернета ходили слухи о том, что компания Huawei получает чипы, изгот…
Xiaomi 15 Ultra получит гигантскую камеру …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманск…
Опубликован пресс-рендер iQOO Z9 Turbo+…
Бренд iQOO раскрыл дизайн субфлагманского смартфона Z9 Turbo+, официальный релиз которого состоится уже…
Meizu Note 21 Pro получил 64-Мп камеру …
Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 21 Pro, которая основана на 6-нанометровом п…
Смартфон Moto G45 5G оценили в 130 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G45 5G, которая основана на 6-нанометрово…
В iPhone 17 Pro Max будет 12 ГБ оперативной памяти …
Известный своей осведомленностью аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о смартфонах линейки iPhone…
Представлен смартфон Realme 13+ 5G…
Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 13+ 5G, который получил однокристальную систему Media…
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor