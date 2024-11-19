Представлены смартфоны ASUS ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов геймерскими моделями ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro, которые появятся в продаже 2 января 205 года по цене от 1100 и от 1300 евро соответственно.

Базовую модель оснастили 6,78-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением 1080:2400 точек, кадровой частотой от 1 до 185 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x и 512 ГБ флеш-памятью UFS 4.0, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенью IP68, продвинутой системой охлаждения, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 700), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также 85-светодиодами на задней панели. Модель Pro отличается 32-Мп модулем телефото с 3-кратным оптическим зумом вместо макрокамеры, 16 ГБ оперативной памяти и подсветкой AniMe Vision с 648 программируемыми светодиодами.