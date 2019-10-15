Представлены смартфоны Google Pixel 4 и 4 XL

Компания Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получили переработанный дизайн и уникальные особенности. В качестве последних выступает функция управления жестами Motion Sense, которая позволяет движением руки переключать песни, регулировать громкость и пр.

Новинки также оснастили 6,3- и 5,7-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 3040:1440 пикселей и Full HD+, частотой обновления изображения 90 Гц, двойной тыльной камерой с главным 12 Мп датчиком и 16 Мп телефото-модулем с 2-кратным зумом, 8-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш- памяти, аккумулятором на 3700 мАч и 2800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, защитой от воды и пыли на уровне IP68, модулями NFC, модулем безопасности Titan M, нейронным процессором Pixel Neural Core, а также предустановленной ОС Android 10. Младшая модель будет стоить 800 и 900 долларов за версии с 64/128 ГБ флеш-памяти, а старшая 900 и 1000 долларов, соответственно.