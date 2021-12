Представлены смартфоны Hi nova 9 и Hi nova 9 Pro

Бренд Hi nova, принадлежащий China Post, пополнил ассортимент смартфонов моделями Hi nova 9 и Hi nova 9 Pro. Как и предполагалось, перед нами переименованные Huawei nova 9 и nova 9 Pro, которые, в отличие от оригиналов, могут похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Цены на них стартуют с 470 и 595 долларов.

Hi nova 9 оснащается 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт.