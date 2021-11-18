Представлены смартфоны Motorola Moto G51 и G71

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Moto G51 и G71, которые оценены от 230 и 300 евро соответственно. Итак, младшую модель оснастили 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 1080p+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 13 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 Pro, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, зарядкой на 10 Вт, боковым дактилоскопом и защитой от воды в соответствии со степенью IP52.

Moto G71 отличается 6,4-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 Гц и разрешением Full HD+, 16-Мп фронтальной камерой, чипсетом Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, адаптером питания на 30 Вт и предустановленной ОС Android 11.

Комментарии и отзывы Motorola Moto G51
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