Представлены смартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделями Reno3 и Reno3 Pro, которые процессоры MediaTek Helio P90 и Snapdragon 765G соответственно. Новинки оснащаются 6,4 и 6,5-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 60 Гц и 90 Гц соответственно, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш- памяти, квадрокамерами с модулями на 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп (старшая модель имеет оптическую стабилизацию), фронтальными камерами на 44 Мп и 32 Мп, аккумулятором на 4025 мАч, зарядкой на 20 Вт и 30 Вт, модулем NFC, стереофоническими громкоговорителями, поддержкой Dolby Atmos и жидкостным охлаждением.