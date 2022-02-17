Представлены смартфоны Red Magic 7 и 7 Pro с зарядкой на 135 Вт, камерой UD и улучшенным охлаждением

Официально представлена новая линейка смартфонов Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro. Pro также является первым игровым телефоном с камерой под дисплеем. Nubia также представила специальный чип Red Core 1, предназначенный для игровых задач.

Смартфоны имеют улучшенную систему охлаждения — ICE 8.0 — именно в ней заключается истинная мощь 7-й серии. У него есть вентилятор, вращающийся со скоростью 20 000 об/мин, как и раньше, однако Nubia добавила «каньонный воздуховод», который соединяется со вторым воздухозаборником.

Это увеличивает поток воздуха на 35% по сравнению с предыдущими поколениями и помогает поддерживать температуру чипсета на 3ºC ниже, чем раньше. Металлический воздуховод отвечает за понижение температуры на 4ºC.

Red Magic 7 и Pro имеют 6,8-дюймовые AMOLED-панели, разрешение 1080 x 2400 пикселей (20:9), глубину цвета 10 бит и полное покрытие DCI-P3. Однако они различаются по своей конфигурации. Во-первых, дисплей Pro ярче, 700 нит против 600 нит.

Что еще более важно, он имеет частоту дискретизации касания, которая достигает 960 Гц при частоте обновления дисплея 120 Гц. Интересно, что обычная модель предлагает более низкую частоту дискретизации сенсорного экрана — 720 Гц, но более высокую частоту обновления — 165 Гц. Плечевые триггеры были улучшены до 500 Гц, это означает, что скорость отклика составляет всего 7,4 мс. Это одна из обязанностей чипа Red Core 1, который также занимается усилением звука и вибрации, а также игровыми световыми эффектами.

Обновленное приложение Red Magic Studio позволяет отображать экран по беспроводной сети с частотой 120 Гц. Если вам нужно больше, с помощью адаптера HDMI или видеовыхода USB-C вы можете вывести на совместимый дисплей частоту до 165 Гц. Вы также можете записывать игровой процесс с частотой 120 Гц (в формате H.264 1080p).

Оба телефона работают на оболочке Red Magic 5.0 из коробки. Он основан на Android 12 с некоторыми настройками для сокращения времени отклика и повышения производительности. Red Magic Game Space поможет вам настроить плечевые триггеры для каждой игры, а также настроить телефон на производительность или срока службы батареи.

Модель Pro заряжается с колоссальной мощностью 135 Вт и может полностью зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч за 15 минут. Встроенный вентилятор гарантирует, что полученное тепло удерживается под контролем. Обычная версия заряжается мощностью 120 Вт, заряжая аккумулятор емкостью 4500 мАч за 17 минут. Кстати, оба телефона поставляются с зарядными устройствами USB-C мощностью 165 Вт, которые можно использовать для зарядки совместимого игрового ноутбука.

Red Magic 7 выйдет в цветах Cyber ​​Neon, Night Knight и Deuterium Transparent Edition. Первые два имеют подсветку RGB логотипа Red Magic и дышащие огни. Deuterium Transparent Edition также добавляет RGB-подсветку к вентилятору который виден через прозрачное стекло для улучшения зрелищности.

Модель Pro поставляется в версиях Cyber ​​Neon, Polar Black Night и Deuterium Blade Transparent Edition с конфигурациями, аналогичными указанным выше.