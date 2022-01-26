Представлены смартфоны Redmi Note 11 Pro и Pro 5G с OLED-дисплеями с частотой 120 Гц

Сегодня Xiaomi представила серию Redmi Note 11, и ее возглавляют две модели Pro. Две глобальные модели очень похожи, они в основном отличаются чипсетом и возможностью подключения 5G или 4G. Redmi Note 11 Pro 5G использует Snapdragon 695, 6-нм продолжение 690. Он работает в паре с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ или 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Обратите внимание, что оба телефона имеют гибридные лотки для карт, что означает, что вы можете вставить карту microSD вместо второй SIM-карты.

Redmi Note 11 Pro (4G) получает чип Helio G96. Он изготовлен на более старом 12-нм узле, а его два процессорных ядра Cortex-A76 на пару поколений отстают от Snapdragon. Кроме того, его графический процессор Mali-G57 MC2 не может сравниться с Adreno 619. По крайней мере, обе модели находятся на одном уровне с точки зрения программного обеспечения — обе модели будут запускаться с MIUI 13 на базе Android 11.

Помимо чипсетов и возможности подключения, они не отличаются ни чем. Они оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p+ (20:9), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Дисплей поддерживает широкую цветовую гамму DCI-P3 и имеет типичную яркость 700 нит. Он защищен стеклом Gorilla Glass 5, а остальная часть телефона имеет класс защиты IP53 от пыли и брызг.

Основная камера на задней панели использует 108-мегапиксельный датчик ISOCELL HM2 размером 1/1,52 дюйма с пикселями 0,7 мкм и поддержкой биннинга 9-в-1 (2,1 мкм). Этот датчик изначально поддерживает 3-кратное увеличение, что очень удобно, поскольку нет специального объектива. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп (118°) и макрокамера 2 Мп. Что касается сканера отпечатков пальцев, Xiaomi решила установить его сбоку.

Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro (5G) станут доступны в феврале. Модель Pro будет стоить от 300 долларов за модель 6/64 ГБ и до 350 долларов за вариант 8/128 ГБ. Телефон Pro 5G стоит от 330 долларов (6/64 ГБ) и доходит до 380 долларов за версию(8 /128 ГБ).