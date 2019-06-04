Представлены смартфоны Samsung Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2

Компания Samsung представила смартфоны Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2, о которых ничего не было слышно вплоть до анонса. В этом нет ничего удивительного, ведь перед нами старые добрые модели Galaxy A20 и A20e, переименованные для южнокорейского рынка. Реализацией смартфонов на домашнем для производителя рынке займется оператор Korea Telecom. Стандартная модель Galaxy Jean 2 оценена в 215 долларов, а Galaxy Wide 4 – $255.

Напомним, что Galaxy A20 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем типа Infinity-V с каплевидным вырезом и разрешением 720:1560 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с датчиками разрешением 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным чипсетом Exynos 7884, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также модулем NFC и поддержкой платёжного сервиса Samsung Pay. Габариты устройства равны 158,4:74,7:7,8 мм.