Представлены смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями 11T и 11T Pro, которые среди прочего получили 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Старшую модель оснастили топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (теле и макро), тремя микрофонами, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт с комплектным адаптером питания и батареей ёмкостью 5000 мАч. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, оценена в 650 евро, 8/256 ГБ – 700 евро, а версия на 12/256 ГБ обойдется в 750 евро.

Xiaomi 11T отличается только чипсетом MediaTek Dimensity 1200 и адаптером питания на 67 Вт. Вариант на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 500 евро, а с 8/256 ГБ – 550 евро.

Комментарии и отзывы Xiaomi 11T
Huawei получила патент на прорывную камеру для смартфона...
Huawei получила патент на прорывную камеру для смартфонаПеременная диафрагма, которая когда-то была предметом гордости цифровых зеркальных и беззеркальных камер,...
Опубликован первый обзор Nubia Red Magic 6s Pro...
Опубликован первый обзор Nubia Red Magic 6s Pro На YouTube появился первый обзор геймерского смартфона Nubia Red Magic 6S Pro, официальный релиз которо...
У Samsung Galaxy S21 Ultra серьёзная проблема с аккумуляторо...
У Samsung Galaxy S21 Ultra серьёзная проблема с аккумулятороВ течение последних нескольких месяцев в интернете появлялись сообщения о том, что у Samsung Galaxy S21 U...
Xiaomi Mi 11T могут выпустить уже в сентябре...
Xiaomi Mi 11T могут выпустить уже в сентябреСетевые источники сообщают о том, что смартфоны Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro будут официально представлены ...
Honor X20 5G показали на свежих рендерах до релиза...
Honor X20 5G показали на свежих рендерах до релизаСегодня китайская компания Honor подтвердила, что смартфон Honor X20 5G дебютирует 12 августа в Китае, а ...
Замена экрана Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется в $480...
Замена экрана Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется в $480Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3 были представлены совсем недавно, но уже стало известно...
Включенный Google Pixel 6 Pro показали на фото...
Включенный Google Pixel 6 Pro показали на фотоВчера компания Google раскрыла дизайн и некоторые подробности о флагманских смартфонах Google Pixel 6 и P...
Официальный тизер HUAWEI P50 демонстрирует дизайн камеры...
Официальный тизер HUAWEI P50 демонстрирует дизайн камерыКомпания HUAWEI представила новый тизер в котором продемонстрирована камера в новой серии смартфонов HUAW...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor