Представлены смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями 11T и 11T Pro, которые среди прочего получили 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Старшую модель оснастили топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (теле и макро), тремя микрофонами, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт с комплектным адаптером питания и батареей ёмкостью 5000 мАч. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, оценена в 650 евро, 8/256 ГБ – 700 евро, а версия на 12/256 ГБ обойдется в 750 евро.

Xiaomi 11T отличается только чипсетом MediaTek Dimensity 1200 и адаптером питания на 67 Вт. Вариант на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 500 евро, а с 8/256 ГБ – 550 евро.