Представлены смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, которые отличаются процессорами MediaTek Dimensity 9200+ и MediaTek Dimensity 8200-Ultra. Первый оценен в 650 евро за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а второй – в 800 евро за версию с 12/256 ГБ памяти.

Новинки также оснастили 6,67-дюймовыми CrystalRes AMOLED-экранами с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 144 Гц и яркостью 2600 кд/м2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и 120 Вт соответственно, основной камерой Leica модулями на 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (телефотомодуль) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos Audio, а также защитой от влаги и пыли (степень IP68).