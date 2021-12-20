Представлены смартфоны iQOO Neo 5S и Neo 5SE с OriginOS Ocean

Сегодня компания iQOO представила два новых телефона - Neo 5S с чипсетом Snapdragon 888 и Neo 5SE с процессором Snapdragon 870. Другие особенности этих телефонов включают сверхбыструю зарядку и улучшенное охлаждение.

Neo 5S - более мощный из линейки, поскольку он обладает множеством флагманских функций, в то время как Neo 5SE имеет более низкие показатели.

Neo 5S оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем, который поддерживает частоту обновления 120 Гц. Разрешение составляет Full HD +, на передней панели расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели есть модуль с тремя камерами, 48-мп основной, 13-мп сверхширокий и 2-мп объектив для макросъемки. Аккумулятор Neo 5S поддерживает быструю зарядку на 66 Вт и имеет увеличенную емкость на 4500 мАч.

iQOO Neo 5SE использует корпус vivo T1, но имеет некоторые значительные улучшения по всем направлениям. Он работает на чипсете Snapdragon 870 и оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем 1080p с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц.

На задней панели расположились три камеры: основная 50 МП, сверхширокая 8 МП и макросъемка 2 МП, а передняя камера имеет датчик 16 МП. Аккумулятор Neo 5SE составляет 4500 мАч, но здесь зарядка ограничена всего 55 Вт. Этот телефон также поставляется с OriginOS Ocean.