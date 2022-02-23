Представлены технические характеристики Redmi 10A

Запуск Redmi 10A кажется неизбежным, поскольку смартфон был замечен на китайском веб-сайте сертификации TENAA. Сообщается, что грядущий бюджетный смартфон от Redmi будет предлагаться с несколькими конфигурациями оперативной памяти и хранилища.

Redmi 10A будет оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем HD+ (720x1600 пикселей). Он работает под управлением Android 11, как ранее предполагалось в списке телефона Geekbench. В списке TENAA указан безымянный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц — скорее всего, это процессор MediaTek Helio G25. Кроме того, в списке TENAA также упоминается, что будущий смартфон Redmi получит варианты оперативной памяти 2 ГБ, 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, а также 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается оптики, Redmi 10A, получит одну 13-мегапиксельную заднюю камеру и 5-мегапиксельную селфи-камеру. Список TENAA предполагает, что смартфон Redmi будет предлагаться в черном, синем, зеленом, сером, индиго, оранжевом, розовом, красном, серебристом, фиолетовом, желтом и белом цветах. Варианты подключения включают 4G LTE, инфракрасный порт, Bluetooth и USB.