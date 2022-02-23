Представлены технические характеристики Redmi 10A

Запуск Redmi 10A кажется неизбежным, поскольку смартфон был замечен на китайском веб-сайте сертификации TENAA. Сообщается, что грядущий бюджетный смартфон от Redmi будет предлагаться с несколькими конфигурациями оперативной памяти и хранилища.

Redmi 10A будет оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем HD+ (720x1600 пикселей). Он работает под управлением Android 11, как ранее предполагалось в списке телефона Geekbench. В списке TENAA указан безымянный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц — скорее всего, это процессор MediaTek Helio G25. Кроме того, в списке TENAA также упоминается, что будущий смартфон Redmi получит варианты оперативной памяти 2 ГБ, 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, а также 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается оптики, Redmi 10A, получит одну 13-мегапиксельную заднюю камеру и 5-мегапиксельную селфи-камеру. Список TENAA предполагает, что смартфон Redmi будет предлагаться в черном, синем, зеленом, сером, индиго, оранжевом, розовом, красном, серебристом, фиолетовом, желтом и белом цветах. Варианты подключения включают 4G LTE, инфракрасный порт, Bluetooth и USB.
Комментарии и отзывы Redmi 10A
Смартфон Vivo Y21T будет стоить 240 долларов…
Смартфон Vivo Y21T будет стоить 240 долларовСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y21T, который станет чуть более продвинутой в…
OnePlus 10 Pro получил важное обновление …
OnePlus 10 Pro получил важное обновление Компания OnePlus выпустила очередное обновление прошивки для новенького флагманского смартфона OnePlus 10…
Стартовали продажи смартфона realme 9i…
Стартовали продажи смартфона realme 9iБренд realme объявил о старте продаж смартфона realme 9i. Представлен смартфон в конфигурации с памятью 4…
Samsung Galaxy S22 представлен официально…
Samsung Galaxy S22 представлен официальноКак и ожидалось, сегодня вечером компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S22, который вы…
Samsung закрывает магазин приложений Tizen…
Samsung закрывает магазин приложений TizenС этого года магазин приложений Samsung Tizen больше недоступен как для новых, так и для существующих пол…
Смартфон Coolpad Cool 20 Pro оценен в $280…
Смартфон Coolpad Cool 20 Pro оценен в $280Компания Coolpad объявила, что представленный пару дней назад смартфон Cool 20 Pro будет стоить 280 долла…
Флагман Meizu 18 Pro подешевел на 200 долларов…
Флагман Meizu 18 Pro подешевел на 200 долларовКомпания Meizu снова снизила цену на флагманский смартфон Meizu 18 Pro, который на старте продаж в прошло…
Realme GT 2 Pro получит сверхстабильный сигнал…
Realme GT 2 Pro получит сверхстабильный сигналКомпания Realme опубликовала новый тизер, посвященный флагманскому смартфону Realme GT 2 Pro. Сообщается,…
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor