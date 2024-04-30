Представлены телефоны Nokia 215 4G, 225 4G и 235 4G

Компания HMD представила на международном рынке кнопочные телефоны Nokia 215 4G, 225 4G и 235 4G. Модели Nokia 215 4G и Nokia 235 4G оснастили 2,8-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением QVGA, Nokia 225 4G – 2,4-дюймовым экраном с тем же разрешением. Младшая модель не имеет камеры, Nokia 225 4G получил 0,3-Мп камеру, а старшей модели достался 2-Мп модуль.

Все телефоны характеризуются платформой Unisoc T107, физической клавиатурой, слотами для двух SIM-карт, MP3-плеером, FM-радио, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB Type-C, съемной батареей ёмкостью 1450 мАч и фирменной ОС S30+. Телефоны оценены в 60, 70 и 80 евро соответственно.