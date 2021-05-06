Представлены телевизоры OPPO Smart TV K9

Компания OPPO пополнила ассортимент телевизоров серией Smart TV K9, в которую вошли модели с экранами на 43, 55 и 65 дюймов. Базовая модель характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 230 кд/м2, углом обзора 178 градусов, 8 ГБ встроенной флеш-памяти и аудиосистемой с двумя динамиками по 10 Вт. Старшие модели оснащаются панелями с разрешением 3840:2160 точек, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10+, яркостью 300 кд/м2, углом обзора 178 градусов, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, 16 ГБ встроенной памяти и двумя динамиками мощностью по 15 Вт.

Все телевизоры получили 4-ядерную платформу MediaTek MT9652, 2 ГБ ОЗУ, модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, предустановленную ОС ColorOS TV 2.0, разъем HDMI, а также интерфейсы USB и Ethernet. Цена новинок составила 280, 310 и 510 долларов соответственно.

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