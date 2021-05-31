Представлены телевизоры Realme Smart TV 4K

Компания Realme пополнила ассортимент умных телевизоров моделями Smart TV 4K с 43 и 50-дюймовыми дисплеями. Новинки характеризуются разрешением 4K, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 83% охватом цветового пространства NTSC, углами обзора 178 градусов, поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision, платформой MediaTek, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной Android TV 10, поддержкой потоковых приложений, медиаплеера Google Chromecast и голосового помощника Google Assistant, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB, оптическим выходом SPDIF, разъёмом Ethernet, двумя громкоговорителя по 12 Вт и поддержкой качественного звучания Dolby Atmos. Телевизоры появятся в продаже по цене в 385 и 550 долларов.