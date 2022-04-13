Представлены тры новых цвета беспроводных наушников Beats Studio Buds Beats Studio Buds — это беспроводные стереонаушники, выпущенные в 2021 году, сегодня были представлены три новые расцветки: Moon Grey, Ocean Blue и Sunset Pink. Наушники Beats Studio Buds имеют конструкцию без ножек, с одной кнопкой для воспроизведения и управления функциями. Они также оснащены активным шумоподавлением (ANC) и режимом прозрачности, интегрируются с iOS и поддерживаются Android через приложение Beats. Новые варианты цвета были показаны в Beats Studio Buds — это беспроводные стереонаушники, выпущенные в 2021 году, сегодня были представлены три новые расцветки: Moon Grey, Ocean Blue и Sunset Pink. Наушники Beats Studio Buds имеют конструкцию без ножек, с одной кнопкой для воспроизведения и управления функциями. Они также оснащены активным шумоподавлением (ANC) и режимом прозрачности, интегрируются с iOS и поддерживаются Android через приложение Beats. Новые варианты цвета были показаны в рекламе на тему видеоигр, размещенной на YouTube. На данный момент наушники Beats Studio Buds продаются на Amazon по цене 149 долларов. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 14:29 . Продукт - Beats Studio Buds

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