Представлены три смартфона линейки TCL 30

TCL только что представила 30, 30+ и 30 5G — три смартфона, очень похожих друг на друга. Один из них явно выделяется возможностью подключения к сетям 5G, но он также оснащен более мощным чипсетом.

TCL 30 5G оснащен Dimensity 700, 7-нм чипсетом с двумя ядрами Cortex-A76 (2,2 ГГц), шестью процессорами A55 (2,0 ГГц), графическим процессором Mali-G57 MC2 и модемом 5G, обеспечивающим скорость до 2,77 Гбит/с. .

Чип сочетается с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ памяти, а также слотом для карт памяти microSD до 1 ТБ. Телефон запускается с Android 12 с TCL UI 4.0 из коробки, и TCL вскоре объявит о своих планах поддержки программного обеспечения.

Как и два его брата, телефон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем (60 Гц) с разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Он имеет 100% охват цветового пространства NTSC и максимальную яркость 900 нит. Сбоку есть сканер отпечатков пальцев.

Еще одна общая функция — это камера с главным модулем на 50 МП, сенсором 1/2,76 дюйма (пиксели 0,64 мкм) и диафрагмой f/1,8. Эта камера может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. К нему присоединяется 13-мегапиксельная селфи-камера (1/3 дюйма, 1,12 мкм, f/2,3) с удивительно широким полем зрения — 96°. Также есть еще две 2-мегапиксельные камеры, макросъемка и датчик глубины. Другие функции включают 5G, VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 и NFC. Порт USB-C подключен для скоростей USB 2.0. TCL 30 5G будет стоить 250 евро за модель 4/64 ГБ, а вариант 128 ГБ будет стоить 270 евро.

TCL 30+ оснащен менее мощным Helio G37, 12-нм чипсет с восемью ядрами Cortex-A53 и графическим процессором PowerVR GE8320. Вы по-прежнему получаете 4 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и 128 ГБ памяти (eMMC), а также специальный слот для карт памяти microSD.

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей такой же, как и основная 50-мегапиксельная камера, телефон работает под управлением Android 12 из коробки. В разделе подключения произошли некоторые сокращения — поддерживается только Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth версии 5.0, а NFC отсутствует в некоторых регионах. Аккумулятор такой же, 5010 мАч, и его можно полностью зарядить через USB-C с помощью прилагаемого адаптера питания на 18 Вт чуть более чем за 2 часа. Все три модели имеют разъемы для наушников 3,5 мм. TCL 30+ сейчас запускается в Европе по цене 200 евро и скоро будет доступен в других регионах. Вы можете выбрать его в цвете Muse Blue или Tech Black.

TCL 30 — почти такой же телефон, как и 30+, только чуть более доступная версия. Отличий немного, начиная с хранилища — оно 64 ГБ (еще можно расширить через microSD). Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор меньшего размера (размер пикселя 1/4 дюйма по-прежнему составляет 1,12 мкм) с более узким полем зрения — 78°. Телефон поставляется с зарядным устройством на 10 Вт, а не на 18 Вт. Аккумулятор емкостью 5010 мАч по-прежнему поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, но вам придется самостоятельно приобретать более мощный адаптер.

TCL 30 также запускается в Европе по цене 180 евро, что на 20 евро меньше, чем модель Plus.