Представлены уникальные наушники Bose Ultra Open Earbuds

Компания Bose представила беспроводные наушники Ultra Open Earbuds, главной особенностью которой стала необычная конструкция крепления. Если упрощать, то они выполнены в стиле клипсы, а для направления звука в ухо здесь используется технология OpenAudio. Утверждается, что так звук наушников не слышен для окружающих. Системы шумоподавления здесь нет, как и возможности одновременной синхронизации с двумя устройствами. Также отметим наличие функции авторегулировки громкости, кнопок для управления воспроизведения музыки, фирменного приложения для управления музыкой через смартфон, технологии Immersive Audio для реалистичного эффекта погружения, автономности до семи с половиной часов и порта USB-C. Цена Ultra Open Earbuds составляет 300 долларов.