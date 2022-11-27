Представлены вентиляторы Alphacool Core 120 мм и Core 140 мм со скоростью вращения до 4000 Об/мин

Alphacool добавила в свой ассортимент новые вентиляторы Core 120 мм и Core 140 мм. Новинки отличаются высокой максимальной скоростью вращения и высоким статическим давлением. Версия 120 мм доступна со скоростью вращения 2500, 3000 и 4000 об/мин. Версия 140 мм доступна с максимальной скоростью 2000 об/мин, 2500 об/мин и 3200 об/мин. Стоит отметить, что модели не имеют подсветку RGB.

Цена версии Core 120 мм (2500 об/мин) составляет 6,49 евро, Core 120-мм (3000 об/мин) продается за 6,99 евро, цена Core 120-мм (4000 об/мин) составляет 7,49 евро, Core 140-мм вентилятор PWM (2000 об/мин) стоит 7,49 евро, Core 140-мм вентилятор PWM4 (2500 об/мин) 7,49 евро и вентилятор (3200 об/мин) обойдется в 8,99 евро.