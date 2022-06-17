Представлены вентиляторы Antec Fusion 120 ARGB

Компания Antec представила корпусные вентиляторы Fusion 120 ARGB.

Новинка имеет 16 встроенных светодиодов с режимами подсветки. Размеры вентилятора следующие: 120 мм x 120 мм x 25 мм. Скорость вращения варьируется от 600 до 2000 Об/мин.

Antec Fusion 120 ARGB оснащен гидравлическим подшипником обеспечивающим бесшумную работу и улучшенный воздушный поток. Среднее время работы на отказ составляет около 40 тысяч часов. На них предоставляется 2 года гарантии. На данный момент вентиляторы Fusion 120 ARGB представлены только в США.

Вентиляторы Antec Fusion 120 ARGB поставляют по одному, а также комплектами их трех и пяти вентиляторов.

Стоимость Antec Fusion 120 ARGB не раскрыты.