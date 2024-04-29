Представлены защищенные часы Black Shark GS3

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark представил на домашний китайский рынок защищенные умные часы Black Shark GS3. Новинку оснастили 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 466:466 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, водонепроницаемостью 5 ATM, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, поддержкой 100 спортивных режимов, мониторингом частоты сердечных сокращений и уровня содержания кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, модулями GNSS, NFC и Bluetooth 5.3, а также временем автономной работы до 21 дня. Цена часов составляет 70 долларов.