Представлены защищенные смартфоны DOOGEE S61 и S61 Pro

В Китае представлены смартфоны DOOGEE S61 и S61 Pro. Серия DOOGEE S61 поступит в продажу в июле. Новинки отличаются эффектной задней панелью. Смартфоны как и полагается бренду, сертифицированы по степени защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Обе модели оснащены 6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 1440 x 720 пикселей и пиковой яркостью 500 нит. Производительность обеспечивается платформой MediaTek Helio G35 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Версия S61 имеет 64 ГБ встроенной памяти, S61 Pro имеет встроенную память 128 ГБ. Модель DOOGEE S61 оснащается основной камерой на 20 МП и фронтальной камерой на 8 МП. В свою очередь, версия S61 Pro оснащена 48-мегапиксельной основной камерой, а спереди установлена 16-мегапиксельная камера для селфи. Емкость аккумулятора у новинок одинаковая, на 5180 мАч. Работают смартфоны на операционной системе Android 12.

Цена смартфонов DOOGEE S61 и S61 Pro не раскрыты.
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