Представлено СВО Thermaltake Floe RC360 и RC240 ARGB на CES 2020

Thermaltake сообщила о скором выпуске систем охлаждения «все в одном» Floe RC360 / RC240 ARGB. Первая система в IT индустрии сочетающую водяное охлаждение для ЦП и ОЗУ, полностью совместимую с модулями памяти RC DDR4 Thermaltake (продается отдельно). Кроме того, системы охлаждения Floe RC360 / RC240 могут быть синхронизированы с ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Biostar VIVID LED DJ и ASRock Polychrome, которые поддерживают материнские платы современных производителей и оснащены 5V RGB-хедерами, что позволяет пользователям напрямую управлять подсветкой с помощью встроенного ПО.
Особенности комплектов охлаждения «все в одном» Floe RC360 / RC240 ARGB для процессора и оперативной памяти:
- Синхронизация с материнскими платами мировых производителей
- Оснащение систем ARGB 120мм вентиляторами
- Высоко-эффективные радиаторы
- Высокопроизводительный водо-блок
- Полная совместимость с модулями памяти Thermaltake RC DDR4 (4 x 8Gb)
- Качественный термо-экран для модулей памяти
- 10-слойная печатная плата для высокой скорости работы модулей памяти
- Доступная цена, гарантия, высокое качество