Представлено СВО Thermaltake Floe RC360 и RC240 ARGB на CES 2020

Thermaltake сообщила о скором выпуске систем охлаждения «все в одном» Floe RC360 / RC240 ARGB. Первая система в IT индустрии сочетающую водяное охлаждение для ЦП и ОЗУ, полностью совместимую с модулями памяти RC DDR4 Thermaltake (продается отдельно). Кроме того, системы охлаждения Floe RC360 / RC240 могут быть синхронизированы с ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Biostar VIVID LED DJ и ASRock Polychrome, которые поддерживают материнские платы современных производителей и оснащены 5V RGB-хедерами, что позволяет пользователям напрямую управлять подсветкой с помощью встроенного ПО.

Синхронизация с материнскими платами мировых производителей

Оснащение систем ARGB 120мм вентиляторами

Высоко-эффективные радиаторы

Высокопроизводительный водо-блок

Полная совместимость с модулями памяти Thermaltake RC DDR4 (4 x 8Gb)

Качественный термо-экран для модулей памяти

10-слойная печатная плата для высокой скорости работы модулей памяти

Доступная цена, гарантия, высокое качество

Особенности комплектов охлаждения «все в одном» Floe RC360 / RC240 ARGB для процессора и оперативной памяти: