Представлено зарядное устройство Ugreen X876

Компания Ugreen пополнила ассортимент зарядных устройство моделью X876, который основан на технологии нитрида галлия (GaN). Новинка характеризуется максимальной выходной мощностью 100 Вт, двумя интерфейсами USB-C и одним портом, USB-A, максимальной выходной мощностью одного разъема USB-C – 100 Вт (достаточно для зарядки ноутбуков и планшетов), выходной мощностью порта USB-A до 22,5 Вт, мощностью при одновременной работе всех разъемов 80 Вт для одного USB-C, 15 Вт для второго USB-C и 15 Вт для USB-A, поддержкой стандартов быстрой зарядки USB Power Delivery 3.0, PPS, Qualcomm Quick Charge 3.0, AFC и FCP, корпусом с размерами 90,2:55,6:18,2 мм и массой 178 граммов, а также складной сетевой вилкой. Цена устройства на дебютном китайском рынке составила эквивалент 28 долларов.

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