Представлено живое изображение модуля камеры Xiaomi 12 Ultra

Хотя серия Xiaomi 12 впервые была запущена в Китае еще в конце 2022 года, компания еще не выпустила свою топовую модель Xiaomi 12 Ultra. Теперь в новом отчете были обнаружены просочившиеся живые изображения, которые намекают на дизайн задней камеры устройства.

Глядя на это изображение, мы видим, что задняя панель варианта Ultra сильно отличается от других моделей той же флагманской линейки. На задней панели находится большой круглый модуль камеры, который также немного приподнят. Этот круглый модуль имеет в общей сложности семь вырезов, не считая светодиодной вспышки. Другими словами, мы ожидаем, что основным датчиком будет 1/1,1-дюймовый объектив, которым может быть Sony Exmor IMX800. Кроме того, он будет сопряжен с телеобъективом и сверхширокоугольным объективом. Мы также можем увидеть специальный зум-объектив, аналогичный моделям Samsung Galaxy S Ultra. Ожидается, что на передней панели устройства будет установлена ​​48-мегапиксельная селфи-камера, а на задней — 50-мегапиксельная основная камера.