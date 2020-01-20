Предстоящий Nubia Red Magic 5G прошел сертификацию 3C

Преемник Nubia Red Magic 3s прошел китайскую сертификацию 3C. Это означает, что смартфон выйдет на рынок уже совсем скоро. Листинг подтверждает, что телефон будет поддерживать подключение 5G и по всей вероятности, будет основан на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 865. Также стало известно, что грядущий смартфон будет заряжаться с помощью зарядного устройства на 55 Вт, которое будет включено в комплект поставки.

Ранее сообщалось, что предстоящий Nubia Red Magic получит экран с частотой обновления изображения 144 Гц, тройную камеру и аккумулятор не менее 5000 мА•ч.