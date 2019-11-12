Предстоящий флагман от Sony - Xperia 3

Следующий крупный запуск смартфона от является Sony будет называться Xperia 3. Телефон должен получить мощные аппаратные средства, такие как процессор Snapdragon 865 и поддержку 5G. Как ожидается, Sony выпустит две версии Xperia 3, которые называются Kona и Huracan. Разница между ними заключается в том, что у одного будет поддержка 5G, а у другого нет.

Остается неизвестным, будет ли смартфон достаточно уникальным, чтобы конкурировать с флагманами конкурентов. Ожидается, что Sony представит Xperia 3 в феврале 2020 года.