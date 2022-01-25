Предстоящий телефон Lenovo Halo Legion с флагманским чипсетом Snapdragon находится в разработке

Lenovo работает над новым игровым телефоном. Надежный информатор раскрыл характеристики и рендеры следующего игрового телефона Legion под кодовым названием «Halo». На рендере Lenovo Halo видно, что спереди у него есть вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Он оснащен 6,67-дюймовой панелью P-OLED с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц.

Переходя к задней части, можно увидеть телефон Halo с приглушенным дизайном по сравнению с другими игровыми смартфонами под маркой Legion. Задняя камера Lenovo Halo будет включать 50-мегапиксельную основную камеру, которая сопровождается 13-мегапиксельным объективом и 2-мегапиксельным датчиком. Lenovo Halo будет оснащен 4-нм чипом Snapdragon следующего поколения с номером модели SM8475 и графическим процессором Adreno 730. Поскольку существующий чип Snapdragon 8 Gen 1 имеет тот же номер модели GPU и SM8450, похоже, что SM8475 может быть обновленной или разогнанной версией чипа SD8G1. Qualcomm может выпустить новый чип под названием Snapdragon 8 Gen 1 Plus в ближайшие несколько месяцев. Телефон предложит пользователям 8 ГБ / 12 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 128 ГБ / 256 ГБ хранилища UFS 3.1. В игровом телефоне будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 68 Вт.