Предварительные заказы Huawei Mate 40 скоро будут доступны

Смартфон Huawei Mate 40 был запущен еще в октябре, он наконец доступен для предзаказа с 15 декабря 2020 года, а первые продажи начнутся с 21 декабря 2020 года.

Смартфон Huawei Mate 40 от китайского технологического гиганта Huawei является флагманом компании 2020 года и поставляется с 5-нм чипом Kirin 9000E.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2376 × 1080 и частотой обновления 90 Гц. Частота дискретизации сенсорного экрана на устройстве составляет 240 Гц, и он даже поддерживает цветовую гамму P3. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев, а также есть технология распознавания лиц.

На задней панели - 50-мегапиксельный первичный датчик, 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Флагман питается от большого аккумулятора емкостью 4200 мАч, который также поддерживает быструю зарядку 40 Вт. Устройство будет доступно в нескольких цветовых вариантах, включая Mystic Silver, Белый, Черный, Зеленый и Желтый.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40
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