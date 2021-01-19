Предварительные заказы на Vivo X60 Pro+ 5G скоро откроются в Китае

Компания Vivo будет развязывание Vivo X60 Pro+ 5G телефона в Китае. Это будет более мощная версия смартфона из семейства Vivo X60. Перед запуском компания выпустила официальный плакат, на котором была продемонстрирована конструкция задней части и основные характеристики.

Vivo X60 Pro+ 5G оснащены 6,56-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD и частотой обновления 120 Гц. Телефон представлен в двух оттенках, таких как темно-синий и классический оранжевый, и доступен в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти в паре с процессором Exynos 1080.

Работать будет устройство на ОС Android 11 на базе OriginOS. Питается смартфон будет от аккумулятора емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Смартфон оснащен оснащен четырехкамерной системой с 48 Мп + 13 Мп + 13 Мп + 8 М. За фронтальную съемку отвечает 32 Мп модуль.