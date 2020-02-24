Предварительный обзор AOC Agon AG353UCG. Слишком дорого

Дизайн корпуса

Иногда на рынке игровых монитором появляются продукты, которые вызывают просто массу вопросов. И сегодняшний монитор именно таким гаджетом и является — он стоит просто космических денег, при этом не предоставляя ничего, что могло бы оправдать столь высокую стоимость устройства. Давайте же посмотрим на него поближе и решим, что с продуктом не так.

Характеристики

Стоит сказать, что не смотря на всю дороговизну данного продукта и несмотря на его очевидные преимущества над другими мониторами, в плане дизайна это совершенно обычный продукт, который ничем примечательным похвастаться не может. У AOC Agon AG353UCG на лицевой панели находится сам дисплей, плюс минимальные рамки вокруг него, плюс снизу расположена более плотная планка пластика, которая нужна для установки логотипа и аппаратных клавиш управления монитором. На тыльной стороне устройства намного больше интересной информации, но нужно понимать, что тыльную сторону монитора вы видите всего пару раз за всю свою жизнь. Да, там и подсветка, и красивое крепление для ножки, и масса декоративных мелочей, но все это вы просто не видите. Более того, ножка и подставка V-образная тоже особого восторга не вызывают, так как аналогичные решения мы видели у довольно большого количества моделей.

Особенности

В плане характеристик, что удивительно, монитор AOC Agon AG353UCG тоже особо не удивил. Да, диагональ дисплея составляет 35 дюймов при соотношении сторон 21:9, то есть это действительно очень большой монитор с большой площадью, которая позволяет пользователю совершенно спокойно играть в игры или смотреть фильмы на громадной диагонали. Разрешение при этом составляет 3440 на 1440 точек, то есть это качественный монитор с высоким 2К-разрешением. Однако это не 4К, да и 35 дюймов в мониторах игрового уровня уже давно есть, этим никого не удивить и не поразить. Некоторые бренды выпускают игровые мониторы с диагональю 65 дюймов, да и они особого фурора не производят. В этом плане AOC Agon AG353UCG скорее огорчил, так как даже разрешение здесь мягко скажем не идеальное для флагманского монитора. Фактически, это 2К-разрешение, которое просто растянули вширь.

Итог

Производитель заявил, что в основе монитора AOC Agon AG353UCG лежит технология квантовых точек и именно из-за этого устройство стоит так дорого. Однако технология квантовых точек не дает пользователю никакого особого преимущества в плане картинки, бонус разве что в высокой яркости в 1000 кд/м2, но вам и половины этой яркости хватит, чтобы легко играть в яркий солнечный день в помещении. А играть с таким монитором на улице явно никто не станет. Также производитель делает ударение на то, что монитор поддерживает частоту обновления матрицы в 200 Гц, хотя это тоже не самый пробивной результат на рынке. Даже близко. Просмотрев все характеристики данного монитора мы не смогли найти ничего такого, что вызвало бы бурю возбуждения и удивления. Здесь все предельно просто, стандартно и неудивительно, что для такого продукта с такой ценой — непростительно.

Стоимость монитора в 2600 евро, естественно, вызывает массу вопросов. Да, диагональ большая, но такие же мониторы есть у других компаний. Да, разрешение всего 2К, да квантовые точки. Это все есть на рынке и за гораздо меньшую цену. Мы нашли примерно такой же по качеству монитор от другого бренда, который лишен некоторых ненужных бонусов, но стоит 1200 долларов. Стоит ли переплачивать столько денег за ненужную подсветку на тыльной стороне и слишком высокую яркость? Это уже вопрос не к нам.