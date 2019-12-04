Предварительный обзор AOC Agon AG493UCX. Широкий формат для геймера

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который может и не станет лучшим на рынке, но внимания явно заслуживает. Все же разработчики постарались сделать его интересным, необычным и стильным, а нам, геймерам, большего и не нужно. Итак, давайте смотреть, что же такого интересного в этом мониторе, и почему он заслуживает всеобщего внимания.

Характеристики

Главной особенностью проекта является широкий формат дисплея, однако над дизайном корпуса здесь тоже потрудились. На фронтальной стороне можно заметить довольно большой экран, который слева, справа и сверху обрамлен небольшой рамкой, которую практически не заметно при выключенном дисплее. Это сделано для того, чтобы вы могли погрузиться в игровой процесс и не обращали внимание на толстые рамки дисплея. Кроме того, у пользователя есть возможность собрать систему из нескольких мониторов, что позволяет глубже погружаться в мир игр. На тыльной стороне монитора тоже нет ничего интересного, ведь производитель делает упор именно на характеристиках, да и тыльную панель вы увидите всего несколько раз за весь срок использования устройства. Отдельно хотелось бы похвалить ножку монитора — в ней есть отверстие для укладки кабелей, а V-образная подставка занимает минимум места на рабочем столе.

Особенности

По названию монитора AOC Agon AG493UCX можно понять, что диагональ здесь действительно довольно большая — целых 49 дюймов. Однако стоит понимать, что это не телевизор с соотношением сторон 16:9, которым можно закрыть окно в комнате, а всего лишь растянутый по-горизонтали дисплей, который на деле является чем-то вроде двух 27-дюймовых дисплеев, которые поставили рядом. Именно благодаря широкому формату и достигается такая большая диагональ, хотя на деле монитор не очень уж и здоровый. При этом разрешение составляет 5120 на 1440 точек, то есть картинка на уроке 2К-разрешения, только растянутая. Плотность пикселей высокая и если вы работаете с монитором на адекватном расстоянии, то смело можно не переживать о нагрузке на зрение. Картинка достаточно хорошая, чтобы вы работали с комфортом и наслаждались процессом.

Итог

Производитель понимает, что монитор, который создают специально для игровых задач, должен обладать определенными преимуществами, которые позволят ему действительно быть игровым решением. К примеру, у данной модели частота обновления дисплея достигает 120 Гц, то есть при наличии производительного компьютера вы можете получить 120 кадров в секунду и достаточно плавную картинку, которая в шутерах еще и преимущество предоставляет. Благо, у монитора разрешение составляет всего 2К и качество картинки позволяет не тратить много денег на видеокарту — даже средний вариант позволит запускать контент в высоком качестве. Также стоит отметить время отклика всего в 1 мс — играть в шутеры вы сможете с полным комфортом. Конечно, стать киберспортсменом с таким монитором довольно трудно, но играть в игры даже соревновательного уровня будет удобно и легко.Можно смело сказать, что AOC Agon AG493UCX не является устройством для большой аудитории, это монитор для тех, кто не хочет брать стандартное решение. Широкий формат интересен в одиночных играх, которые его поддерживают, плюс при просмотре фильма тоже гораздо интереснее смотреть на экран. Вот только стоит такая радость больших денег, а получаете вы при этом не 4К, а 2К-разрешение, плюс не все игры умеют в такой широкий формат дисплея. Довольно спорный выбор, однако своих денег он, скорее всего, стоит.