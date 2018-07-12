Предварительный обзор AOC V2 Series. Шикарный дизайн без рамок

В последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что как-то сильно продвинуться в плане технологий не получается, современные мониторы для работы или игр и так практически совершенны. Да и пользователям хватает с головой тех возможностей, которые они получают от продукции даже среднего класса, не говоря уже про флагманы. Теперь вот на рынок вышел монитор AOC V2 Series, который выглядит стильно и привлекательно, у него хорошая цена и минимальные рамки справа, слева и сверху. Нам этот монитор очень понравился и мы решили рассказать о нем максимум информации, дабы вы понимали стоит ли новинка ваших денег и внимания. Для большинства пользователей, которые планируют смотреть на мониторе фильмы или редактировать документы, это идеальный продукт. И дело не только в качестве исполнения, но и в подходе производителя к своей продукции.

Дизайн корпуса

Обычно мы начинаем обзор мониторов с характеристик, но сегодня особый случай, ведь главным преимуществом продукта является именно его внешний вид. Производитель решил свести рамки с трех сторон от дисплея к минимуму, тогда как снизу имеется пластиковая планка с логотипом компании AOC. Такое решение и правда выглядит довольно привлекательно, особенно если вы планируете поставить два-три таких монитора рядом. Минимальная рамка создает эффект одного цельного дисплея, что выглядит очень круто и работать на таком рабочем месте дико приятно. Ножка у AOC V2 Series выполнена в форме двух параллельных полос приличной толщины, которые соединяют монитор с подставкой. Между ними можно удобно проложить кабели, чтобы они не болтались на рабочем столе. Подставка прямоугольная, плоская, с глянцевым покрытием. Придется это устройство периодически протирать от пыли, но в остальном выглядит шикарно.

Характеристики

Поставляется новая модель в трех вариантах диагонали — 21,5 дюйма, 23,5 дюйма и 27 дюймов. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и приличной яркостью, цветопередача тоже на хорошем уровне. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, время отклика достигает 5 мс. Исходя из характеристик можно смело сказать, что это шикарное решение для одиночных игр, просмотра фильмов и работы с текстами или изображениями. Для профессиональной деятельности или мультиплеера модель не подходит по всем параметрам.

Особенности

Разработчики постарались сделать из монитора продукт для работы с графикой на пользовательском уровне. Здесь 72% охвата цветового пространства NTSC, есть поддержка системы AMD FreeSync для работы с видеокартами и синхронизации кадров. Частота смены кадров здесь составляет 75 Гц. Для подключения периферии используются порты HDMI и DisplayPort. Ничего удивительного в характеристиках продукта обнаружить не удалось, но новинка выглядит довольно интересно для домашнего использования или работы в офисе, ведь здесь есть все необходимые элементы.

Итог

Стоимость линейки немного разочаровала, так как мы ожидали более бюджетный продукт. Самая младшая модель с диагональю 21,5 дюйма стоит 140 евро, что для рынка России выльется в 200 долларов, плюс минус. Старшая модель стоит 210 евро, при учете накрутки на курс рубля, получается примерно 280 долларов, а может и 300. Нам кажется, что производитель немного переборщил со стоимостью своей продукции, ведь характеристики здесь неплохие, но назвать монитор лучшим за свои деньги мы явно не можем. На рынке есть тьма конкурентов с более низким ценником и той же диагональю и матрицей.