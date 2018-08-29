Предварительный обзор ASUS ProArt PA24AC. Для профессионалов

На рынке очень много игровых мониторов — буквально каждый второй продукт получает название геймерский и продается за баснословные деньги. Однако, иногда производители выпускают профессиональные устройства для тех, кто хочет зарабатывать на своем труде и для таких пользователей новый монитор является дополнительным бонусом. Например, ASUS ProArt PA24AC позволит лучше работать с цветами, более адекватно разбираться с фотографиями в высоком разрешении и все в таком духе. Естественно, это не вариант для обычного геймера или того, кто общается в социальных сетях и изредка смотрит фильмы. Сегодня мы решили изучить данное устройство и понять, стоит ли продукт своих денег, почему компания считает эту модель лучшей в своем сегменте и так далее. Мы ведь тоже тратим тьму ресурсов на то, чтобы редактировать фото и видео, и вопрос выбора достойной модели для работы тоже стоит весьма остро.

Характеристики

Начнем с первого спорного момента в данном мониторе — диагональ дисплея составляет 24,1 дюйм. Нужно понимать, что работать на диагонали ниже 27 дюймов не очень удобно, ведь площадь слишком мелкая. Да, если у вас есть монитор на 24 дюйма и он вас устраивает, то без проблем, но покупать монитор для работы с фото или видео с такой диагональю — глупо. Далее, производитель почему-то решил, что в 2018 году профессиональный монитор может похвастаться разрешением 1920 на 1080 точек. Не совсем понимаю, что там думаю инженеры компании ASUS, но дизайнеры плюются от FullHD разрешения, всем подавай 4К. И это правильно, ведь работать с мелкими деталями на таком разрешении заметно проще. Единственный свет в конце тоннеля — матрица IPS. Она обладает неплохими углами обзора, приличной яркостью и хорошей цветопередачей. Достаточно хорошая матрица, пусть и не самая дорогая.

Дальше идет информация исключительно для тех, кто работает с изображениями и понимает, что нужно для реальной передачи цвета. Монитор поддерживает HDR и обеспечивает 100% охват цветовой палитры sRGB. Яркость при этом составляет 400 кд/м2, контраст на уровне стандарта — 1000:1. Углы обзора тоже вполне обычные и составляют всего 178 градусов, время отклика достигает 5 мс от серого к серому. Это примерно 7 мс от черного к белому. Есть даже поддержка технологии Picture-in-Picture, хотя на таком разрешении функция будет не очень востребованной по целому ряду причин.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора максимально простой и понятный. Рамка справа, слева и сверху от дисплея сведена к минимуму, но она есть. Снизу имеется плашка серебристого цвета с логотипом компании ASUS, больше ничего примечательного не заметили. Ножка прочная, толстая, но никаких элементов для адекватной стяжки кабелей на ней нет, это грустно. Подставка имеет прямоугольную форму, она плоская и занимает массу места на столе. Вообщем, дизайнеры решили оставить все недостатки продукта и его внешний вид никак не изменился по сравнению с предшественниками. Не очень понравилась реализация подставки и ножки.

Итог

Пока что информации о цене данной модели нет, но есть ощущение, что производитель немного перепутал направление продукта. Какой же это профессиональный монитор для работы с фото и видео, если картинка FullHD на 24 дюймах с дизайном двухлетней давности? Если бы этот гаджет рекламировали как обычное устройство для дома или казуального использования, то я бы с легкостью сказал, что это лучшее из всего, что есть на рынке. Однако, за профессиональный монитор и денег возьмут заметно больше, значит посоветовать новинку к покупке пока что нельзя.