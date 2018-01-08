Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC. Монитор для профи

Стоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего дела, то есть, для того рода пользователей, которые зарабатывают деньги на дизайне или монтаже видео и для них монитор это не способ самовыражения, не инструмент для игрушек и развлечений, а девайс для более комфортной работы. Новинка под название ASUS ProArt PA27AC является идеальным решением для большинства специалистов, ведь здесь реализованы все функции и возможности, которые вам могут вообще понадобиться, плюс есть стильный дизайн и возможность установить несколько мониторов рядом для работы в связке. Сегодня мы расскажем вам все самое интересное и необходимое, дабы вы понимали почему этот монитор такой крутой и почему его покупают пользователи определенной специализации, а не каждый второй на рынке. И, конечно, нужно понимать, что стоит такой инструмент достаточно больших денег.

Характеристики

Диагональ дисплея составляет 27 дюймов - это отличное пространство для труда, которое не вынуждает пользователя слишком сильно напрягать шею и двигать головой, ведь с обычного расстояния охватить диагональ достаточно легко. Матрица плоская, кстати, не выгнутая. Разрешение матрицы составляет 2560 на 1440 точек, то есть это классический 2К монитор, матрица построена по технологии IPS с отличной цветопередачей, широкими углами обзора и высокой яркостью. Для работы с фото и видео это один из лучших вариантов на рынке, который только можно найти. Важный момент - монитор поддерживает технологию Low Blue Light, которая уменьшает количество синего излучения и ваши глаза не будут страдать от того, что вы просматриваете много мелких деталей на своем мониторе. Это тоже важный момент, ведь за такими мониторами обычно много времени проводят, а губить зрение не хочется совсем.

Время отклика у данной матрицы не очень крутое - 5 мс, но для работы этого хватит за глаза, не в игрушки же на нем играть. Яркость достигает рекордных 400 кд/м2, это один из самых высоких показателей на рынке, почти как на смартфонах яркость. Есть поддержка технологии HDR-10, плюс есть охват цветового пространства sRGB на 100%, что позволяет дизайнерам и фотографам работать на полную мощность. Производитель порадовал технологиями Picture-in-Picture и Picture-by-Picture, это отличный вариант для тех, кто занимается монтажом видео.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора меня очень порадовал, хотя понятно, что выбирать продукт такого типа исходя из внешних данных не стоит. Но, рамка вокруг дисплея симметричная и сведена к минимуму, что дает нам возможность поставить несколько мониторов рядом и пользоваться как одним рабочим столом. Ножка монитора достаточно увесистая, надежная, видно, что разрабатывали с большим упором на надежность конструкции. Подставка тоже большая, прямоугольная, так что монитор ваш трястись вообще не будет и это большое преимущество. Плюс, его можно поворачивать на 90 градусов для определенных задач.

Итог

Пока что производитель не называет сроков поставки данного продукта, плюс нет официальной стоимости. Но, стоит понимать, что это не массовый девайс и работать на нем будут исключительно те, кто на этом зарабатывает, а для них ценник около 900 долларов не будет таким уж проблематичным. Характеристики у новинки просто шикарные, дизайн отлично подходит для серьезной работы в студии или офисе, портов и прочих возможностей тоже предостаточно. Если вы дизайнер и хотите себе самое лучшее, что есть на рынке, то это ваш вариант - ASUS прямо новый уровень показала.