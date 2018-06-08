Предварительный обзор ASUS ROG Phone. Настоящий игровой смартфон

Некоторое время назад производители мобильных телефонов стали активно работать над устройствами, которые вроде как относятся к игровому сегменту. Сначала Razer показала свой вариант, потом ZTE, но все эти девайсы от обычных флагманов отличались лишь дизайном. У Razer Phone еще экран обновлялся с частотой 120 Гц, но и этого было мало, чтобы пользователи бросили свои флагманы и пошли покупать именно этот девайс. Теперь на выставке в Тайвани показали смартфон ASUS ROG Phone, который заметно больше похож на геймерский. Это достаточно крутое устройство с высокой производительностью и целым рядом преимуществ, способных уделать потенциальных покупателей. Давайте посмотрим на возможности устройства и разберемся почему новинка наделала столько шуму в интернете. Неужели компания смогла выпустить на рынок действительно крутой девайс для ценителей виртуальных сражений?

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 845, который на данный момент является самым производительным на мобильном рынке. Работает он на восьми ядрах Kryo 385, при том есть возможность этот процессор разгонять. Естественно, имеется ввиду разгон до максимальной тактовой частоты в нагрузке, никаких разгонов по шине или множителю нет. За графику продукта отвечает контроллер Adreno 630, он неплохо себя зарекомендовал в синтетических тестах и реальных примерах использования. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 гигабайт. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли играть в свои любимые игры и даже не думать о том, что там будет что-то плохо работать или глючить. Здесь вы получаете максимальную производительность из всего, что вообще есть на рынке смартфонов.

Дизайн корпуса

Производитель порадовал и внешним видом устройства. Здесь буквально на каждом шагу можно заметить какие-то интересные элементы дизайна. Например, здесь камера расположена на площадке неправильной формы, вспышка тоже нестандартная, на тыльной панели есть рисунки, составленные из прямых белых линий. Это выглядит очень интересно и стильно, плюс устройство отлично лежит в руке. На парадней панели у нас имеется громадный дисплей, два симметричных динамика и достаточно места, чтобы приложить свои руки и не нажимать на дисплей лишний раз. В плане внешнего вида продукт мне очень понравился.

Бонусы

Компания ASUS выпустила сразу несколько аксессуаров, каждый из которых выглядит довольно интересно. Например, сюда можно подключить внешний активный вентилятор, который будет охлаждать процессор смартфона. Вы просто разгоняете его до максимума, подключаете вентилятор и играете с максимальным уровнем комфорта. Помимо этого, есть геймпад, который вы одеваете с двух сторон и получаете аппаратные элементы управления для своего устройства. Это точно будет шикарным решением для портативного гейминга. Буквально все игры можно спокойно проходить с геймпадом.

Итог

Пока что производитель не называет стоимости данного смартфона, так как устройство в массовую продажу пока что не поступило. Тем не менее, аналитики предвещают цену свыше 1000 долларов. Внутри установлено самое продвинутое железо для смартфона, сюда поставили шикарный дисплей с высокой частотой обновления, плюс камера, батарея и прочие бонусы. Да и аксессуары, которые разрабатывали специально для этого устройства, выглядят достаточно качественными. Значит за них тоже придется отдать долларов 50, а то и больше. Но, оно того явно стоит.