Предварительный обзор ASUS ROG Ryuo. Шикарная СЖО

2018-09-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Ryuo; [125]
Пользователи обожают красивые комплектующие. Такие штуки обычно стоят громадных денег и далеко не всем нужны, но если вы уж разжились бюджетом и хотите получить от продукта максимум удовольствия, то нужно собирать компьютер с красивыми деталями. Например, использовать обычные башенные кулеры для охлаждения процессора уже никто не хочет, всем подавай СЖО с подсветкой на помпе. Вот, собственно, в продажу поступила система ASUS ROG Ryuo, которая удовлетворит любые ваши запросы. Системе не нужно обслуживание, так что вы просто ставите охлаждение в корпус и получаете от этого массу позитивных эмоций. Вероятно, это будет популярная модель, так как ASUS делают крутые комплектующие для ПК — материнские платы у них явно лучше конкурентов, тоже самое с видеокартами. Пришло время завоевать и рынок охлаждения. Давайте же посмотрим на возможности нового продукта, дабы все детально изучить.

Дизайн корпуса

Начнем с внешнего вида помпы — она довольно стильно выглядит. Сама помпа имеет форму цилиндра, на вершине которого расположен логотип ROG. Это не просто картинка, а настоящий дисплей, о котором мы поговорим немного позже. Вокруг основания помпы есть светодиодная окантовка, которая светится всеми цветами радуги и позволяет вам настроить тот эффект, который хочется. Дальше уже идет крепление на процессор — четыре отверстия для винтов. Очень лаконично, стильно и красиво, без всяких лишних элементов и ненужных украшений. Далее, от помпы идут две трубки к радиатору. Они оплетены тканью черного цвета и просто шикарно выглядят в корпусе. Сам радиатор ничем удивительным не порадовал — просто черный корпус и вентиляторы. Стоит отметить, что есть модель с одной секцией радиатора и двумя. Выбор зависит от вашего бюджета, шасси корпуса и TDP процессора.

Характеристики

Мы обычно любим информацию о количестве воды, которую помпа может прогнать за час или минуту, но здесь такой информации нам не предоставили. Зато есть данные об оборотах вентилятором — от 800 до 2500 в минуту. На минимальных оборотах вентиляторы вы вообще не услышите, это же фирменные Wing-Blade, а на максимальной частоте шум достигает 37 дБ. То есть, вполне нормальные показатели для современных вентиляторов. Производительность продукта достигает 81 кубический фут в минуту, если это кому-то что-то говорит. Но, думаю, с охлаждением системы никаких проблем не возникнет.

Особенности

Очень понравилась фишка с экраном на помпе. Это выглядит нереально круто, но в действии, в реальной жизни, вообще отвал башки. На помпе находится экран, на который можно выводить информацию о процессоре, например, либо же загрузить любую свою анимацию или картинку. То есть, можно хоть свою аватарку из Steam влепить, либо же добавить что-то красивое. Вариантов использования очень много, но радует тот факт, что на рынке такого у других компаний нет. Вы можете получить совершенно уникальный продукт для сборки игрового ПК, и за это ASUS тоже стоит похвалить.

Итог

В сети уже есть информация о стоимость данной системы охлаждения — 11400 за вариант с одной секцией и 14000 рублей за вариант на две секции. Довольно дорого, мы согласны, но нужно понимать, что здесь собраны самые крутые технологии — классное охлаждение процессора, плюс подсветка, плюс экран на помпе, плюс фирменные вентиляторы. Ничего подобного от другого производителя вы не купите и это очень увлекает. Конечно, компания не планировала выпускать продукт как вариант для всех и каждого, ведь для бюджетных сборок продукт явно не подходит. Но, для топовых компьютеров это прямо лучшее из лучшего.

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