Предварительный обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super. В белом цвете

2020-02-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super; [84]
Сегодня мы с вами обсудим новую видеокарту компании ASUS, которая выглядит очень привлекательно и сразу выделяется на фоне потенциальных конкурентов. Проблема новинки только в том, что производитель не называет даты релиза и стоимость устройства, а без этого оценить видеокарту и сравнить ее с конкурентами достаточно тяжело.

Дизайн корпуса

Главным преимуществом данной видеокарты является дизайн корпуса — достаточно редко производители могут позволить себе выпуск видеокарты в белом цвете. Нужно понимать, что большая часть аудитории геймеров собирает себе систему в черном цвете, так что и компоненты подбираются исходя из того, что корпус черный и все остальные элементы должны быть в цвет. Белых корпусов на рынке очень мало, так что и видеокарт белого цвета покупают не очень много. Однако данная модель выглядит достаточно привлекательно, чтобы вы обратили на нее внимание — белый декоративный кожух со светодиодными панелями сверху выглядит очень стильно и необычно. Производитель явно знает, как именно можно привлечь аудиторию пользователей, привыкших к однотипным видеокартам в черном-красном стиле. Правда, помимо дизайна здесь больше нет ничего удивительного — производитель использует совершенно обычную видеокарту.

Характеристики

Собственно, это совершенно обычная видеокарта GeForce RTX 2080 Super, которая построена на той же плате, что и остальные модели на рынке. За основу производительности продукта взят процессор NVIDIA TU104 поколения Turing, это довольно мощное решение, которое предоставляет 3072 ядер CUDA и 8 гигабайт видеопамяти. В режиме штатной нагрузки видеокарта выдает тактовую частоту графического ядра в 1605 МГц, но при разгоне, а такая функция здесь имеется, частота достигает уже 1815 МГц. То есть, продукт действительно достаточно производительный и выдает очень хорошие частоты, что позволяет играть во все современные видеоигры, получая от них море положительных эмоций и радости. Хотя, конечно, другие видеокарты этой же линейки могут похвастаться абсолютно теми же преимуществами, что и эта модель, в этом нет ничего удивительного.

Особенности

Конечно, производитель делает упор на достаточно тихой системе охлаждения — большой радиатор из алюминия придавлен к графическому процессору и забирает его тепло себе, а потом уже три вентилятора прогоняют холодный воздух через ребра этого радиатора, понижая общую температуру. Благодаря специальной форме лопастей вентиляторы издают меньше шума и при этом достаточно эффективно охлаждают видеокарту даже на максимальной частоте графического процессора. Более того, производитель делает ставку еще и на софт, который и правда позволяет получать больше удобства при использовании продукта. Здесь вы можете настроить подсветку видеокарты и синхронизировать ее с подсветкой других компонентов, плюс можно настроить массу других параметров. Для столь дорогой видеокарты это достаточно приятная мелочь, как по мне.

Итог

К сожалению, на текущий момент информации о стоимости видеокарты или даже ее релиза у нас нет — производитель показал устройство и рассказал все детали, но вот продавать новинку пока что не готов. Возможно, это связано с цепочкой поставок, а может для в чем-то совсем другом, кто знает. Однако мы можем смело сказать, что видеокарта очень крутая, она явно стоит своих денег и для геймеров, которые хотят получить максимум производительности за свои деньги это прямо лучшее решение на рынке, без всякого сомнения. Вопрос только в стоимости конечного продукта.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super
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