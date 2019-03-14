Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG49VQ. Широкоформатный монитор

2019-03-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Strix XG49VQ; [105]
Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовлетворить ваши запросы к уникальным устройствам. У новинки громадная диагональ дисплея, на бумаге, отличные характеристики и стильный дизайн корпуса. Если вы уже насытились просто хорошими моделями и хотите что-то, что вызывает вау-эффект, то этот продукт вас точно заинтересует. А теперь давайте посмотрим, почему новый монитор настолько интересен и необычен.

Характеристики

Диагональ дисплея ASUS ROG Strix XG49VQ, как вы уже догадались из названия, достигает 49 дюймов. Это громадная цифра и многие уже решили, что монитор занимает добрую половину стены, но на деле все немного иначе. Дело в том, что если телевизор с соотношением сторон 16:9 при диагонали в 49 дюймов действительно громаден, то у монитора с соотношением сторон 32:9 просто очень вытянутая панель. Фактически, это два 27-дюймовых монитора, которые поставили рядом и убрали рамки. Так что на самом деле ничего невероятного в диагонали ASUS ROG Strix XG49VQ нет — это просто широкий монитор, который не выделяется очень уж большой площадью панели. Да и разрешение у новинки существенно проигрывает — 3840 на 1080 точек явно не то, чего желают геймеры. Опять же, это стандартное разрешение 1920 на 1080 точек, которое решили растянуть по горизонтали. Плотность пикселей при этом весьма посредственная.

Зато в основу монитора легла неплохая VA матрица, которая обеспечивает нас привлекательными второстепенными характеристиками монитора. Например, яркость у данной матрицы достигает 450 кд/м2, тогда как у большинства конкурентов по сегменту этот же показатель составляет всего 300 кд/м2. Это значит, что вы сможете с большим комфортом играть в игры даже при дневном свете без штор и видеть картинку с яркими цветами без выцветания. Контрастность на уровне 3000:1 тоже отлично подходит для активных геймеров, так как изображение будет более привлекательным и в темных сценах вы заметите куда больше деталей, чем владельцы обычных IPS мониторов. Время отклика у матрицы достигает 4 мс. Для киберспорта это не подходит, но и формат 32:9 очень слабо подходит для соревновательных дисциплин. Зато в одиночные игры вы будете играть с комфортом и радостью.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора наталкивает нас на мысль о том, что компания ASUS решила делать все свои игровые решения примерно в одном стиле. У ASUS ROG Strix XG49VQ довольно стандартная для бренда подставка, которая занимает на столе минимум пространства и позволяет монитору не шататься. Это, пожалуй, главное преимущество продукта, ведь не у всех есть место для здоровенной подставки. Ножка тоже довольно прочная и массивная, она дает вам возможность настраивать положение монитора по углу наклона — полезно, хотя с VA матрицей не очень уж и необходимо, там и так углы обзора отличные. Также стоит отметить, что у данного продукта загнутая матрица — она дает возможность лицезреть всю громадную площадь дисплея.

Итог

Обычно после подобных обзоров я стараюсь ответить на вопрос о том, кому же нужен такой монитор, для каких целей. Для одиночных игр он может и подойдет, но только для самых современных, так как даже игры 2015 года не все поддерживают данное соотношение сторон. Для фильмов, сериалов или монтажа новинка тоже подходит крайне слабо. Получается, это очень необычная игрушка со стоимостью в 1300 долларов, которая может удовлетворить ваши потребности в уникальных устройствах на рабочем столе. Покупать ли монитор — решаете вы сами, ведь у каждого свои требования к мониторам.

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