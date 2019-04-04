Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG349Q. Изогнутый монитор

Характеристики

Если вы следите за рынком игровых мониторов, да и в целом любой продукции, которая связана с играми, то вы замечали тенденцию на совершенно странные решения от крупных компания. Например, производители легко выпускают игровые клавиатуры, у которых от «игрового» только подсветка, либо запускают целые линейки мониторов с непонятными характеристиками и ярким дизайном, называя их лучшим решением для геймеров. Сегодня мы разберемся, почему это не самое лучшее решение.

Из названия монитора ASUS ROG Swift PG349Q можно легко догадаться о том, что у него диагональ дисплея составляет 34 дюйма. Однако, не спешите радоваться довольно приличной цифре — на самом деле это не такой уж и большой дисплей, как вам могло показаться. Суть в том, что это продукт с широким форматом экрана, то есть соотношение сторон не 16:9, как все привыкли, а 21:9. И если поставить этот монитор на стол, то вы заметите, что он просто широкий по горизонтали, за счет этого и достигается такая большая цифра в диагонали экрана, но на самом деле это как два 27-дюймовых монитора, которые поставили в ряд. Естественно, в некоторых играх такое соотношение просто не поддерживается, в некоторых работает не так, как хотелось бы. Лишь в некоторых крупных ААА-проектах есть поддержка такого широкого формата на должном уровне. Если вы собираетесь играть только в свежие релизы, то никаких проблем.

Дизайн корпуса

Итог

Разрешение при этом составляет 3440 на 1440 точек. Здесь многие могут по ошибке подумать, что это какая-то версия 4К монитора. На самом деле нет — это 2К монитор, который растянули по горизонтали. Никакой слишком уж высокой плотности пикселей нет, картинка весьма обычная и лишь немного лучше того, что вы можете получить с FullHD аналогом. Так что если вы хотели получить какой-то невероятный монитор с максимально плотной картинкой, то нет — этого не будет. С другой стороны, такой монитор дает вам возможность не переживать о необходимости улучшать свой компьютер новым железом. Ведь 2К дисплей не требует так много ресурсов, как 4К аналог. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, плюс эта матрица еще и выгнута. Это дает нам возможность захватить все изображение без поворота головы, хотя с этим тоже есть свои определенные проблемы.Внешность монитора мне лично очень понравилась — все довольно просто реализовано, без слишком уж вычурных декоративных решений. На фронтальной стороне установлена пластиковая панель в нижней части, все остальные рамки вокруг дисплея сведены к минимуму. Дисплей выгнутый, это создает определенные необычный эффект. Ножка довольно прочная и толстая, она предоставляет возможность настраивать монитор по высоте и наклону, что довольно приятно, плюс там есть отверстие для прокладки кабелей. Подставка выполнена в фирменном стиле для компании ASUS — три «винта» дают максимально устойчивую позицию, снизу есть красная подсветка с логотипом игровой линейки. Настоящий геймерский монитор.

На текущий момент информации о мониторе ASUS ROG Swift PG349Q довольно много, но производитель почему-то отказывается называть официальную стоимость и дату релиза. Видимо, есть еще какие-то моменты, которые нужно уточнить. Но, в целом, уже сейчас можно смело сказать, что монитор далек от идеала — у него странная диагональ, разрешение и вы должны понимать, что за светящийся логотип на тыльной панели вы тоже неплохо так доплачиваете. Если у вас есть определенная сумма и вы хотите именно этот продукт, то, конечно же, просто подождите релиза в магазинах розничной торговли.