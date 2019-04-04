Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG349Q. Изогнутый монитор

2019-04-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Swift PG349Q; [90]
Если вы следите за рынком игровых мониторов, да и в целом любой продукции, которая связана с играми, то вы замечали тенденцию на совершенно странные решения от крупных компания. Например, производители легко выпускают игровые клавиатуры, у которых от «игрового» только подсветка, либо запускают целые линейки мониторов с непонятными характеристиками и ярким дизайном, называя их лучшим решением для геймеров. Сегодня мы разберемся, почему это не самое лучшее решение.

Характеристики

Из названия монитора ASUS ROG Swift PG349Q можно легко догадаться о том, что у него диагональ дисплея составляет 34 дюйма. Однако, не спешите радоваться довольно приличной цифре — на самом деле это не такой уж и большой дисплей, как вам могло показаться. Суть в том, что это продукт с широким форматом экрана, то есть соотношение сторон не 16:9, как все привыкли, а 21:9. И если поставить этот монитор на стол, то вы заметите, что он просто широкий по горизонтали, за счет этого и достигается такая большая цифра в диагонали экрана, но на самом деле это как два 27-дюймовых монитора, которые поставили в ряд. Естественно, в некоторых играх такое соотношение просто не поддерживается, в некоторых работает не так, как хотелось бы. Лишь в некоторых крупных ААА-проектах есть поддержка такого широкого формата на должном уровне. Если вы собираетесь играть только в свежие релизы, то никаких проблем.

Разрешение при этом составляет 3440 на 1440 точек. Здесь многие могут по ошибке подумать, что это какая-то версия 4К монитора. На самом деле нет — это 2К монитор, который растянули по горизонтали. Никакой слишком уж высокой плотности пикселей нет, картинка весьма обычная и лишь немного лучше того, что вы можете получить с FullHD аналогом. Так что если вы хотели получить какой-то невероятный монитор с максимально плотной картинкой, то нет — этого не будет. С другой стороны, такой монитор дает вам возможность не переживать о необходимости улучшать свой компьютер новым железом. Ведь 2К дисплей не требует так много ресурсов, как 4К аналог. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, плюс эта матрица еще и выгнута. Это дает нам возможность захватить все изображение без поворота головы, хотя с этим тоже есть свои определенные проблемы.

Дизайн корпуса

Внешность монитора мне лично очень понравилась — все довольно просто реализовано, без слишком уж вычурных декоративных решений. На фронтальной стороне установлена пластиковая панель в нижней части, все остальные рамки вокруг дисплея сведены к минимуму. Дисплей выгнутый, это создает определенные необычный эффект. Ножка довольно прочная и толстая, она предоставляет возможность настраивать монитор по высоте и наклону, что довольно приятно, плюс там есть отверстие для прокладки кабелей. Подставка выполнена в фирменном стиле для компании ASUS — три «винта» дают максимально устойчивую позицию, снизу есть красная подсветка с логотипом игровой линейки. Настоящий геймерский монитор.

Итог

На текущий момент информации о мониторе ASUS ROG Swift PG349Q довольно много, но производитель почему-то отказывается называть официальную стоимость и дату релиза. Видимо, есть еще какие-то моменты, которые нужно уточнить. Но, в целом, уже сейчас можно смело сказать, что монитор далек от идеала — у него странная диагональ, разрешение и вы должны понимать, что за светящийся логотип на тыльной панели вы тоже неплохо так доплачиваете. Если у вас есть определенная сумма и вы хотите именно этот продукт, то, конечно же, просто подождите релиза в магазинах розничной торговли.

Комментарии:
Обзор Between the Stars. Лучшая игра про...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра проОбычно в начале обзора я стараюсь как-то заинтриговать пользователя, чтобы он дочитал обзор до конца. Но,...
Компания Toshiba Client Solutions переим...
Компания Toshiba Client Solutions переимЕвропейская дочерняя компания Toshiba Client Solutions переименовывается в Dynabook Europe. Компания объя...
Изображение смартфона ALCATEL AVALON V у...
Изображение смартфона ALCATEL AVALON V уАмериканский журналист Эван Нельсон Бласс (Evan Nelson Blass), в своём твиттере опубликовал официальные п...
ASUS Zenfone 6 получит Snapdragon 855...
ASUS Zenfone 6 получит Snapdragon 855Компания ASUS должна представить свою новую флагманскую модель смартфона в следующем месяце в Валенсии. М...
Стали известны новые подробности квалифи...
Стали известны новые подробности квалифиESL One Birmingham 2019 пройдет с 28 мая по 2 июня. Местом проведения турнира станет Arena Birmingham, а ...
В России представили Huawei P30, P30 Lit...
В России представили Huawei P30, P30 Lit2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые ...
Na’Vi получили приглашение на турнир BLA...
Na’Vi получили приглашение на турнир BLAОбладателем второго слота из шести инвайтов на BLAST Pro Series Madrid 2019 стала команда Natus Vincere. ...
Na’Vi вышли в плей-офф на StarSeries i-L...
Na’Vi вышли в плей-офф на StarSeries i-LStarSeries & i-League CS:GO Invitational Season 7 стартовал 30 марта и завершится 7 апреля. Призовой фонд...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Prestigio RoadRunner 600GPSDL. Многофункциональный видеорегистратор Обзор Prestigio RoadRunner 600GPSDL. Многофункциональный видеорегистратор
Обзор Sinbo SBS-4444. Весы для тех, кто хочет контролировать свой весОбзор Sinbo SBS-4444. Весы для тех, кто хочет контролировать свой вес
Обзор Dunobil NOX GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Dunobil NOX GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Scarlett SC-HB42M41. Недорогой и функциональный погружной блендерОбзор Scarlett SC-HB42M41. Недорогой и функциональный погружной блендер
Обзор Inspector Raptor. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор Inspector Raptor. Компактный и недорогой видеорегистратор
В России представили Huawei P30, P30 Lit...
В России представили Huawei P30, P30 Lit2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые ...
Предварительный обзор LG K12+. Защищенны...
Предварительный обзор LG K12+. ЗащищенныСегодня мы поговорим о достаточно непривычном для нас гаджете под названием LG K12+, который недавно был ...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень с...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень сЕсть определенная категория пользователей, которые обожают сложные игры и хотят получать удовольствие не ...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MCВы ведете активный образ жизни и часто выезжаете загород? Кажется, пришло время обзавестись многофункцион...
Предварительный обзор SilentiumPC Signum...
Предварительный обзор SilentiumPC SignumСегодня мы рассмотрим очень интересный продукт, который можно смело назвать классическим решением для сбо...
Обзор Willowbrooke Post. Пиксельная крас...
Обзор Willowbrooke Post. Пиксельная красОчень редко игры от небольших команд разработчиков могут действительно увлечь. Обычно они просто берут ка...
Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004....
Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004.Вы можете себе представить отдых без горячего чая или прохладительного напитка со льдом? Да, жаркие летни...
Предварительный обзор Canon Zoemini S. К...
Предварительный обзор Canon Zoemini S. КВ последнее время компактные камеры пользуются небывалым спросом у пользователей, так как это позволяет н...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанк...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанкЯ давно следил за игрой Re-Legion и надеялся, что разработчикам удастся реализовать тот мир киберпанка, о...
«Зенит» представил сверхсветосильный объ...
«Зенит» представил сверхсветосильный объЕсли спросить любого советского фотолюбителя, какой фотоаппарат лучший, то он не колеблясь ответил бы «Зе...
Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V1...
Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V1На днях, компания Vivo представила в Москве уникальный смартфон V15Pro. Всю фронтальную поверхность тут з...
Предварительный обзор HP Reverb. Шикарна...
Предварительный обзор HP Reverb. ШикарнаКрупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание по...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor