Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG65. На этом можно играть

Ни для кого не секрет, что играть на большей диагонали дисплея всегда удобнее - если вы играли на смартфоне с диагональю 3,5 дюйма, то на 6 дюймах вы почувствуете просто тонну удовольствия. Если вы играли на компьютере в игры на 24 дюймах, то даже 27 вам покажутся громадным полотном, не говоря уже о 30 дюймах. А что, если вам на стол поставить монитор с диагональю 65 дюймов? Да еще в 4К разрешении, с отличными характеристиками и даже привлекательным дизайном. Понятное дело, что такая штука будет стоить дорого, но ощущения от игрового процесса для некоторых пользователей будут дороже ценника на это устройство. Вот нам и показали ASUS ROG Swift PG65 - первый монитор в формате BFGD (Big Format Gaming Displays), а сегодня я вам расскажу о том, как этот монитор можно использовать, какие его особенности и почему он так заинтересовал геймеров со всего мира. Все же, геймеры часто платят деньги за такие штуки.

Характеристики

Начнем с того, что диагональ монитора составляет 65 дюймов и это просто громадная панель, на которой с комфортом можно играть абсолютно в любые продукты. Разрешение у этого монитора 4К, при том честные 4К, а не как у некоторых конкурентов. Разрешение составляет 3849 на 2160 точек, картинка просто отменная и даже если вы будете играть на небольшом расстоянии, то проблем с точками и пикселями у вас не возникнет, плюс глаза не напрягаются и устают намного меньше, чем с FullHD разрешением на той же диагонали. Характеристик матрицы пока что не называют и этот тот момент, когда пользователи стали сомневаться. Дело в том, что выдать нормальное время отклика для такой панели не на TN матрице будет проблематично, на той же IPS время отклика может составить до 8 мс, что в играх не сильно круто смотрится. Видимо, разработчик решил пока не пугать пользователей и умолчал про матрицу.

Дизайн корпуса

Нам так же обещают, что панель будет выдавать частоту обновления в 120 Гц, что для игр действительно круто - если вы играете в шутеры, то такая частота вам даже преимущество над противником предоставит. Яркость здесь, по заявлению производителя, на пике составляет 1000 кд/м2, что мне кажется немного нереальным, так как большинство мониторов даже топового уровня получают от силы 450 кд/м2, но посмотрим что будет на момент выхода. Может этим монитором можно будет комнату освещать, кто знает. Так же будет поддерживаться технология NVIDIA G-Sync, она отвечает за плавность игры на вашем мониторе.Собственно, судить о дизайне можно лишь исходя из четырех картинок, которые официально представил разработчик, и пары фотографий с CES 2018, на которых этот монитор засветился. У модели, видимо, рамки справа, слева и сверху будут сведены к минимуму, снизу планка немного толще. Больше элементов декора или управления на передней панели нет. Тыльная сторона порадовала крытым логотипом, жаль его никто видеть не будет. И, имеется достаточно интересная система из ножки и подставки, которая выглядит дико стильно, но вот насколько она будет устойчивая - большой вопрос.

Итог

На данный момент нет данных о том, какая будет цена у монитора, когда его начнут продавать и некоторые характеристики, достаточно важные, так же остаются под вопросом. С другой стороны, стоит понимать, что это совершенно новый продукт, который хотят представить в лучшем свете и пока реализация не будет идеальной, гаджет на рынок не выпустят. Нам остается лишь ждать, когда устройство реально покажут и тогда можно будет говорить о потенциальных возможностях новинки. Но, уже сейчас выглядит круто и поиграть на таком я бы очень хотел.