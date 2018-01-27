Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG65. На этом можно играть

2018-01-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Swift PG65; [158]
Ни для кого не секрет, что играть на большей диагонали дисплея всегда удобнее - если вы играли на смартфоне с диагональю 3,5 дюйма, то на 6 дюймах вы почувствуете просто тонну удовольствия. Если вы играли на компьютере в игры на 24 дюймах, то даже 27 вам покажутся громадным полотном, не говоря уже о 30 дюймах. А что, если вам на стол поставить монитор с диагональю 65 дюймов? Да еще в 4К разрешении, с отличными характеристиками и даже привлекательным дизайном. Понятное дело, что такая штука будет стоить дорого, но ощущения от игрового процесса для некоторых пользователей будут дороже ценника на это устройство. Вот нам и показали ASUS ROG Swift PG65 - первый монитор в формате BFGD (Big Format Gaming Displays), а сегодня я вам расскажу о том, как этот монитор можно использовать, какие его особенности и почему он так заинтересовал геймеров со всего мира. Все же, геймеры часто платят деньги за такие штуки.

Характеристики

Начнем с того, что диагональ монитора составляет 65 дюймов и это просто громадная панель, на которой с комфортом можно играть абсолютно в любые продукты. Разрешение у этого монитора 4К, при том честные 4К, а не как у некоторых конкурентов. Разрешение составляет 3849 на 2160 точек, картинка просто отменная и даже если вы будете играть на небольшом расстоянии, то проблем с точками и пикселями у вас не возникнет, плюс глаза не напрягаются и устают намного меньше, чем с FullHD разрешением на той же диагонали. Характеристик матрицы пока что не называют и этот тот момент, когда пользователи стали сомневаться. Дело в том, что выдать нормальное время отклика для такой панели не на TN матрице будет проблематично, на той же IPS время отклика может составить до 8 мс, что в играх не сильно круто смотрится. Видимо, разработчик решил пока не пугать пользователей и умолчал про матрицу.

Нам так же обещают, что панель будет выдавать частоту обновления в 120 Гц, что для игр действительно круто - если вы играете в шутеры, то такая частота вам даже преимущество над противником предоставит. Яркость здесь, по заявлению производителя, на пике составляет 1000 кд/м2, что мне кажется немного нереальным, так как большинство мониторов даже топового уровня получают от силы 450 кд/м2, но посмотрим что будет на момент выхода. Может этим монитором можно будет комнату освещать, кто знает. Так же будет поддерживаться технология NVIDIA G-Sync, она отвечает за плавность игры на вашем мониторе.

Дизайн корпуса

Собственно, судить о дизайне можно лишь исходя из четырех картинок, которые официально представил разработчик, и пары фотографий с CES 2018, на которых этот монитор засветился. У модели, видимо, рамки справа, слева и сверху будут сведены к минимуму, снизу планка немного толще. Больше элементов декора или управления на передней панели нет. Тыльная сторона порадовала крытым логотипом, жаль его никто видеть не будет. И, имеется достаточно интересная система из ножки и подставки, которая выглядит дико стильно, но вот насколько она будет устойчивая - большой вопрос.

Итог

На данный момент нет данных о том, какая будет цена у монитора, когда его начнут продавать и некоторые характеристики, достаточно важные, так же остаются под вопросом. С другой стороны, стоит понимать, что это совершенно новый продукт, который хотят представить в лучшем свете и пока реализация не будет идеальной, гаджет на рынок не выпустят. Нам остается лишь ждать, когда устройство реально покажут и тогда можно будет говорить о потенциальных возможностях новинки. Но, уже сейчас выглядит круто и поиграть на таком я бы очень хотел.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Gembird MUSG-06. Играть будет интереснееОбзор Gembird MUSG-06. Играть будет интереснее
Обзор A4Tech Bloody Q50. Недорогая игровая мышкаОбзор A4Tech Bloody Q50. Недорогая игровая мышка
Обзор SEGA Retro Genesis HD Ultra. Возвращение легенды игрового мираОбзор SEGA Retro Genesis HD Ultra. Возвращение легенды игрового мира
Обзор Bluboo D2. Самый красивый смартфон до 4000 рублейОбзор Bluboo D2. Самый красивый смартфон до 4000 рублей
Обзор Artplays AC55. Недорогой геймпад для Android и WindowsОбзор Artplays AC55. Недорогой геймпад для Android и Windows
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG6...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG6Ни для кого не секрет, что играть на большей диагонали дисплея всегда удобнее - если вы играли на смартфо...
Предварительный обзор Meizu M6s. Что-то ...
Предварительный обзор Meizu M6s. Что-то Компанию Meizu многие считают фаворитом 2018 года из числа китайских компаний - Huawei уже заняла свою по...
Обзор Start. Нужно больше сериалов...
Обзор Start. Нужно больше сериаловХочу сразу отметить, что к отечественным сериалам я отношусь вполне позитивно и хотя иностранные мне кажу...
Предварительный обзор Iiyama ProLite XB2...
Предварительный обзор Iiyama ProLite XB2Буквально недели три назад начались продажи компьютера iMac и многие заговорили о стоимости гаджета. Важн...
Обзор Magic Hero. Игра про Гарри Поттера...
Обзор Magic Hero. Игра про Гарри ПоттераСтоит отметить, что практически любая игра по Гарри Поттеру, да и вообще любой продукт этой тематики, соб...
Предварительный обзор HTC U11 EYEs. Слиш...
Предварительный обзор HTC U11 EYEs. СлишКомпания HTC достаточно долго падает в бездну - прошлым летом, если мне не изменяет память, компания даже...
Обзор busuu. Изучать английский стало пр...
Обзор busuu. Изучать английский стало прНачну с того, что изучение английского языка - важнейшая составляющая моей жизни и для многих читателей, ...
Предварительный обзор Deepcool DE580. От...
Предварительный обзор Deepcool DE580. ОтНачнем с того, что далеко не всем пользователям нужны дорогущие блоки питания. Если вы не теряете сознани...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жест...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жестСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестае...
Обзор Subnautica. Лучшая "выживалка" в 2...
Обзор Subnautica. Лучшая Не могу сказать, что я большой фанат игр в жанре выживания, так как исторически сложилось, что почти все ...
Предварительный обзор Thermaltake View 7...
Предварительный обзор Thermaltake View 7Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет п...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасокВ последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor