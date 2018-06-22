Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye Care. Отличное решение

Монитор ASUS VC279HE Eye Care достаточно сильно выделяется на фоне конкурентов по двум причинам — он выглядит как классический офисный вариант, но при этом предоставляет все необходимые функции для того, чтобы вы могли играть в игры. Сегодня я расскажу вам обо всех преимуществах данного решения, объясню ключевые особенности и характеристики, чтобы каждый пользователь мог понимать за что он будет платить свои деньги. Стоит сразу отметить, что это идеальное универсальное решение для тех, кто не считает себя прямо заядлым геймером и чаще работает, чем воюет с виртуальными врагами. Вы получаете набор функций для всех типов задач, при том характеристики у монитора очень даже неплохие. Не буду говорить, что это лучший вариант на рынке, так как флагманам устройство явно проигрывает. С другой стороны, флагманы стоят заметно дешевле, а финансы не у всех безграничные.

Характеристики

Начнем с основного — диагональ дисплея здесь составляет 27 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек. Да, самое привычное вам FullHD разрешение, не 4К, но в этом есть свои плюсы. Вам не нужен очень мощный компьютер, чтобы получить на таком разрешении адекватное количество кадров в секунду, плюс на таком «полотне» картинка выглядит достаточно четкой. Это же не 40 дюймов, правда? Матрицей здесь выступает AH-IPS, которая немного проигрывает конкурентам по яркости, но во всем остальном неплохо справляется с поставленными задачами. Картинка получается яркая и сочная, особенно если сравнивать с TN, остальные параметры тоже не уступают. В плане основных характеристик монитор очень даже ничего, но давайте посмотрим на второстепенные.

Яркость монитора составляет 250 кд/м2, то есть примерно на пятьдесят единиц меньше потенциальных конкурентов. Это не такая уж и проблема, особенно если вы играете в помещении, но отметить стоит. Контраст на стандартном уровне 1000:1, в этом нет ничего нового, а время отклика составляет 5 мс. Для игр любительского уровня вполне подходит, но выйти на уровень профессионалов с таким вот откликом у вас не выйдет. Указан еще динамический контраст, кстати, но это скорее маркетинговый ход, нежели реально необходимый параметр при выборе монитора. Стоит сказать, что модель немного проигрывает стандартному набору характеристик, но отклонение не критическое и пользоваться им можно более чем. Да и углы обзора здесь очень даже неплохие.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора не вызывает никаких особенных эмоций, это довольно классическое исполнение без лишних декоративных элементов. На фронтальной панели размещена небольшая рамка справа, слева и сверху, снизу имеется плашка с логотипом и индикаторами. На тыльной стороне расположены все разъемы для подключения периферии, там же еще один логотип компании. Подставка имеет круглую плоскую форму, глянцевое покрытие выглядит очень привлекательно, но и пыль собирает тоже неплохо. В целом, дизайн нам скорее нравится, чем нет.

Итог

Пока что производитель не называет стоимости данного решения, так что говорить с уверенностью про возможность конкуренции мы не можем. Да, монитор выглядит неплохо, у него вполне стандартные характеристики, если даже режим Gaming, в котором у вас на экране появляется прицел. Но, это все мелочи, так как если новинка будет дороже потенциальных конкурентов по сегменту, то никакого смысла в этом не будет. Нам нужно лишь дождаться стоимости, а потом можно будет предметно сравнивать модель с другими мониторами. Сейчас же фанатам остается лишь ждать ин наслаждаться утонченным дизайном корпуса.