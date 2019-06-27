Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крутой игровой монитор

Характеристики

Сегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может порадовать ва неплохими характеристиками. Конечно, это далеко не самый идеальный монитор на рынке и у него тоже есть свои недостатки, но в целом этого достаточно, чтобы вы обратили на него свое внимание. Давайте же посмотрим на то, что ASUS VP348QG может нам предложить.

Дизайн корпуса

Из названия монитора можно понять, что диагональ дисплея составляет 34 дюйма. Стоит отметить, что на самом деле диагональ не такая уж и большая, просто соотношение сторон составляет 21:9, так что модель просто с широким экраном, из-за этого и диагональ на бумаге большая. Но, в целом, это стандартный монитор на 27 дюймов, который просто взяли и растянули по горизонтали. Разрешение у данного монитора составляет 3440 на 1440 точек, что называется форматом UWQHD. Однако, это не 4К разрешение даже не близко. На самом деле это 2К разрешение, просто по горизонтали у на более широкая панель и для этого количество точек увеличили. Впрочем, нельзя сказать, что это большая проблема — качество картинки при таком разрешении отличное и с плотностью картинки тоже проблем никаких нет. Углы обзора, естественно, составляют 178 градусов и позволяют вам получать удовольствие от изображения. Яркость у монитора на достаточно высоком уровне — 350 кд/м2. Этого достаточно, чтобы вы с комфортом играли в любимые игры, получали от этого удовольствие и никогда в помещении не повышали яркость выше 50% от возможного значения. В этом заключается большой плюс продукта, ведь вам не нужно переживать о недостаточной яркости. Контраст на уровне 3000:1 тоже порадовал — в темных локациях вы будете видеть гораздо больше деталей, чем те пользователи, которые играют на мониторах с контрастом 1000:1, что является громадным преимуществом. В шутерах, особенно, где вы будете видеть гораздо больше оппонента. Также стоит отметить, что монитор поддерживает технологии Adaptive-Sync/FreeSync, позволяющие вам не замечать разрыва кадров в особенно нагруженных сценах. В плане характеристик этот монитор нам очень понравился, особенно для консолей он подходит.

Итог

Стоит отметить, что выглядит монитор достаточно привлекательно и стильно — на фронтальной панели у нас нет ничего лишнего, только сам экран, тонкая рамка серого цвета и логотип компании ASUS, чтобы вы не забывали, монитор какой компании был приобретен. На тыльной стороне расположены порты для подключения, плюс есть крепление для ножки. И вот ножка здесь крайне интересная, так как она не похожа на то, что обычно использует компания ASUS в своих игровых решениях. Ножка имеет замкнутую конструкцию и выполнена в форме прямоугольника, одна из граней которого выгнута в сторону крепления к монитору. Это выглядит очень круто и придает монитору дополнительной устойчивости. Кроме того, данная подставка занимает минимум пространства нар рабочем столе, что тоже довольно приятно — не у всех есть массивные столы для игр. В плане дизайна ничего удивительного, но и придраться не к чему.На текущий момент у монитора ASUS VP348QG нет цены, так что как-то сравнивать его с конкурентами, которых очень много, проблематично. Если цена будет более-менее адекватной, то можно будет легко посоветовать устройство любому, кто хочет заниматься играми, просмотром фильмов или сериалов. Если же продукт окажется слишком дорогим из-за своей геймерской предрасположенности, то в нем нет никакого смысла — 2К монитор уже никому не интересен на данный момент, все переходят на 4К.