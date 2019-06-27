Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крутой игровой монитор

2019-06-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS VP348QG; [109]
Сегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может порадовать ва неплохими характеристиками. Конечно, это далеко не самый идеальный монитор на рынке и у него тоже есть свои недостатки, но в целом этого достаточно, чтобы вы обратили на него свое внимание. Давайте же посмотрим на то, что ASUS VP348QG может нам предложить.

Характеристики

Из названия монитора можно понять, что диагональ дисплея составляет 34 дюйма. Стоит отметить, что на самом деле диагональ не такая уж и большая, просто соотношение сторон составляет 21:9, так что модель просто с широким экраном, из-за этого и диагональ на бумаге большая. Но, в целом, это стандартный монитор на 27 дюймов, который просто взяли и растянули по горизонтали. Разрешение у данного монитора составляет 3440 на 1440 точек, что называется форматом UWQHD. Однако, это не 4К разрешение даже не близко. На самом деле это 2К разрешение, просто по горизонтали у на более широкая панель и для этого количество точек увеличили. Впрочем, нельзя сказать, что это большая проблема — качество картинки при таком разрешении отличное и с плотностью картинки тоже проблем никаких нет. Углы обзора, естественно, составляют 178 градусов и позволяют вам получать удовольствие от изображения. Яркость у монитора на достаточно высоком уровне — 350 кд/м2. Этого достаточно, чтобы вы с комфортом играли в любимые игры, получали от этого удовольствие и никогда в помещении не повышали яркость выше 50% от возможного значения. В этом заключается большой плюс продукта, ведь вам не нужно переживать о недостаточной яркости. Контраст на уровне 3000:1 тоже порадовал — в темных локациях вы будете видеть гораздо больше деталей, чем те пользователи, которые играют на мониторах с контрастом 1000:1, что является громадным преимуществом. В шутерах, особенно, где вы будете видеть гораздо больше оппонента. Также стоит отметить, что монитор поддерживает технологии Adaptive-Sync/FreeSync, позволяющие вам не замечать разрыва кадров в особенно нагруженных сценах. В плане характеристик этот монитор нам очень понравился, особенно для консолей он подходит.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что выглядит монитор достаточно привлекательно и стильно — на фронтальной панели у нас нет ничего лишнего, только сам экран, тонкая рамка серого цвета и логотип компании ASUS, чтобы вы не забывали, монитор какой компании был приобретен. На тыльной стороне расположены порты для подключения, плюс есть крепление для ножки. И вот ножка здесь крайне интересная, так как она не похожа на то, что обычно использует компания ASUS в своих игровых решениях. Ножка имеет замкнутую конструкцию и выполнена в форме прямоугольника, одна из граней которого выгнута в сторону крепления к монитору. Это выглядит очень круто и придает монитору дополнительной устойчивости. Кроме того, данная подставка занимает минимум пространства нар рабочем столе, что тоже довольно приятно — не у всех есть массивные столы для игр. В плане дизайна ничего удивительного, но и придраться не к чему.

Итог

На текущий момент у монитора ASUS VP348QG нет цены, так что как-то сравнивать его с конкурентами, которых очень много, проблематично. Если цена будет более-менее адекватной, то можно будет легко посоветовать устройство любому, кто хочет заниматься играми, просмотром фильмов или сериалов. Если же продукт окажется слишком дорогим из-за своей геймерской предрасположенности, то в нем нет никакого смысла — 2К монитор уже никому не интересен на данный момент, все переходят на 4К.

Комментарии и отзывы ASUS VP348QG
Защищённые Canyon CNS-SW51...
Защищённые Canyon CNS-SW51Как и вся линейка носимых гаджетов Canyon, часы CNS-SW51 совместимы с приложением Canyon Fit, доступным д...
Новые наручные часы Omega Seamaster Plan...
Новые наручные часы Omega Seamaster PlanЧасы Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional были закреплены на механической руке батискафа ...
В смартфоне Lenovo Z6 не будет 48-Мп кам...
В смартфоне Lenovo Z6 не будет 48-Мп камВчера компания Lenovo объявила, что Lenovo Z6 станет самым легким смартфоном с аккумулятором ёмкостью 400...
Умные часы Polar Ignite...
Умные часы Polar IgnitePolar Ignite оснащены цветным круглым дисплеем с разрешением 204х204 пикселей, прикрытым закаленным стекл...
Флагманский Sony Xperia 1 ...
Флагманский Sony Xperia 1 Одной из особенностей Sony Xperia 1 стала фирменная функция Side Sense, работа которой основана на ИИ-алг...
Обновление Galaxy Buds улучшает потокову...
Обновление Galaxy Buds улучшает потоковуВышло свежее обновление для Samsung Galaxy Buds. Его размер составляет всего 1,36 МБ, но он содержит три ...
Motorola One Pro смартфон с необычным ди...
Motorola One Pro смартфон с необычным диФронтальная камера одна и расположена в вырезе-капельке у верхнего края экрана. На правом крае видны кноп...
UMIDIGI X и его функции...
UMIDIGI X и его функцииПримечательно, что только OLED-дисплеи позволяют встраивать сканеры отпечатков под дисплей, а значит UMID...


Обзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Обзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Robomow RX12u. Недорогой робот-газонокосилкаОбзор Robomow RX12u. Недорогой робот-газонокосилка
Обзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверамиОбзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверами
Обзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайникОбзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайник
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфераДовольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят прив...
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
Candy Hoover рассказала о своих успехах ...
Candy Hoover рассказала о своих успехах 20 июня в Москве прошла пресс-конференция Candy Hoover, в рамках которой нам рассказали об успехах компан...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. Комп...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. КомпСовсем недавно компания HYPERPC официально представила свой новый компактный компьютер, который выглядит ...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal Ed...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal EdПоток дополнений к игре Kingdom Come: Deliverance иссяк — теперь разработчики, видимо, будут заниматься н...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отли...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. ОтлиКомпания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лу...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor