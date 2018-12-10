Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (M2). Стоит адекватных денег

В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как крупные компании выпускают дорогие флагманы и получают с их продаж больше всего денег. Но, не стоит отчаиваться и бежать в китайские интернет-магазины за смартфонами, чьи названия вы не сможете потом выговорить. На рынок вышел смартфон ASUS Zenfone Max (M2), который выглядит очень круто, у него производительная начинка, хорошая камера и привлекательный ценник. Что еще нужно пользователю, который имеет ограниченный бюджет и хочет потратить его на что-то действительно ценное? Собственно, сегодня я расскажу обо всех преимуществах и недостатках продукта, чтобы вы приблизительно понимали, какой смартфон вы получите и какие есть возможности у этого гаджета. Большинству пользователей возможностей ASUS Zenfone Max (M2) хватит с запасом, в этом я даже не сомневаюсь.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 632 от компании Qualcomm, который работает на восьми ядрах Kryo 250. Тактовая частота процессора в режиме штатной нагрузки достигает 1,8 гигагерца, при повышенных нагрузках этот же показатель поднимается еще выше. Этого предостаточно, чтобы запускать абсолютно любые игры и получать от них массу положительных эмоций без тормозов и лагов. За графику смартфона будет отвечать графический ускоритель Adreno 506, он отлично показал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 или 64 гигабайта. Думаю, что этого железа вам точно хватит, чтобы получать весь контент, который необходим в повседневной жизни. Нужно лишь определиться с тем, сколько оперативной памяти вам нужно.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у смартфона все очень даже хорошо — на фронтальной панели представлен дисплей с минимальными рамками вокруг, плюс сверху имеется модная вставка в экран, на которой расположены камера и датчики. На тыльной стороне расположена система из двух камер, они немного выпирают за пределы корпуса, но выглядит это крайне привлекательно. Там же имеется сканер отпечатков пальцев, который защитит вашу информацию от посторонних глаз. Очень понравились цвета корпуса и клавиши на боковой панели — они крайне компактные и аккуратные, пользоваться такими будет максимально комфортно.

Особенности

Большим преимуществом нового смартфона можно назвать его дисплей с диагональю 6,3 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Он действительно большой, на нем удобно будет смотреть фильмы и сериалы, плюс у вас всегда будет возможность поиграть в современные игры без черных полос по бокам. Конечно, это не 2К разрешение, которое хочется видеть всегда и везде, но и смартфон не уровня флагмана, это нужно понимать. Камеры здесь снимают неплохо, есть масса настроек и прочих бонусов, да и сканер работает очень быстро. Думаю, ничего большего требовать от гаджета не стоит.

Итог

За базовую версию с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти просят всего 13990 рублей. Это довольно низкий ценник при учете того, что здесь установлен очень мощный процессор, отличный дисплей и масса второстепенных бонусов. За эти деньги найти что-то более привлекательное будет крайне трудно, плюс это уже известный бренд с официальными представителями в России. Можно покупать и не переживать о сервисном обслуживании и прочих вопросах, что тоже часто играет ключевую роль. Получился крутой смартфон, ничего не скажешь.