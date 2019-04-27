Предварительный обзор Acer DM431Kbmiiipx. Новый 4К-монитор

2019-04-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer DM431Kbmiiipx; [120]
В последнее время на рынок вышло очень много игровых мониторов, которые создавались специально для заядлых геймеров. Они красивые, стильные и стоят достаточно дорого, но все не все мы геймеры, правильно? Есть масса задач, которые пользователю приходится решать в течение для, которые очень далеко от игрового мира. Например, мы смотрим фильмы и сериалы, работаем с видео или фотографиями, общаемся в социальных сетях, работаем с документами. При этом тоже хочется иметь хороший монитор, который способен порадовать не только своим дизайном, но и перечнем характеристик. И именно такой монитор представила компания Acer — она подготовила рынку отличное решение, которое вам явно понравится. Новый монитор настолько хорош, что его даже и рекламировать не нужно, ведь пользователи и без этого готовы нести свои деньги в магазин. Вот именно про него мы сегодня с вами и поговорим.

Характеристики

Монитор Acer DM431Kbmiiipx готов радовать потенциального покупателя своими характеристиками. Например, диагональ дисплея новинки составляет 43 дюйма — это громадная панель, которая отлично смотрится на вашем рабочем столе. На таком мониторе можно с комфортом смотреть фильмы или работать с каким-то важным для вас контентом, так как панель действительно громадная. Еще несколько лет назад телевизоры такой диагонали ставили в гостиных, а это продукт для рабочего стола, за которым вы будете сидеть на расстоянии в метр или около того. Разрешение у монитора при этом 4К и это без всевозможных маркетинговых уловок — картинка с разрешением 3840 на 2160 точек выглядит крайне привлекательно и четко. Можно с комфортом вычитывать мелкие ошибки в текстах или просто смотреть фильмы с небольшого расстояния — проблем с изображением вы не заметите. И это главный плюс новинки.

Дизайн корпуса

Сложно придумать какой-то уникальный дизайн для телевизора, учитывая современное стремление уменьшить все рамки и дополнительные панели до минимума. У данного монитора тоже места для дизайнерских изыском просто не осталось — на фронтальной панели вы можете увидеть здоровенную панель экрана, рамки минимальные и их почти не видно. Ножек для установки на подставку всего две, они расположены справа и слева от экрана. На тыльной стороне тоже нет ничего интересного, ведь производитель понимает, что эту панель вы увидите один раз при установке монитора на стену или на стол.

Особенности

Хотя Acer DM431Kbmiiipx является устройством с большой диагональю дисплея, это все же монитор, а не телевизор. Это нужно понимать, ведь многие покупают себе такие решения и потом удивляются, что кабельное некуда подключить. С другой стороны, здесь есть цифровые интерфейсы HDMI 2.0, HDMI 1.4 (две штуки) и DisplayPort 1.2, так что подключить источник передачи сигнала вы сможете без каких-либо проблем. Также монитор порадовал наличием двух динамиков по 5 Вт, чего предостаточно для просмотра фильмов или сериалов в небольшом помещении.

Итог

Главным преимуществом монитора считается его диагональ и разрешение, однако есть еще один плюс — у продукта с такими отличными характеристиками ценник составляет всего 540 долларов. Это довольно дешево для современного решения, ведь производитель известный, у него хорошее качество сборки и достаточно высокий статус на рынке. Мы думали, что такой продукт обойдется в 700-800 долларов, но никак не в 540. Видимо, бренд решил сделать 4К мониторы более доступными, чтобы вы могли уже отказаться от FullHD и перейти на новый формат. Будем надеяться на аналогичную цену и для нашего рынка.

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