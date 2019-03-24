Предварительный обзор Acer EI491CR. Широкий формат

2019-03-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer EI491CR; [138]
Сегодня мы поговорим о новом мониторе под названием Acer EI491CR, который выглядит достаточно интересно и обладает очень продвинутыми характеристиками. Точнее, они продвинутые только на бумаге, а не деле продукт вызывает массу вопросов, на которые мы сегодня и ответим. Стоит ли отдавать большие деньги за монитор с разрешением не 4К и диагональю 49 дюймов? Скорее всего, если только вы не фанат монтажа видео, новинка вам не понравится и на этот вопрос ответ будет очень простым.

Характеристики

Диагональ дисплея у данного монитора, как вы уже могли догадаться из названия, составляет 49 дюймов. И этого предостаточно, чтобы привлечь внимание аудитории, но не стоит в данной ситуации смотреть исключительно на цифры. Нужно понимать, что диагональ телевизора с соотношением сторон 16:9 и данного монитора с соотношением 32:9 — совершенно разные вещи. Данный монитор просто вытянут по горизонтали и только благодаря этому получается в итоге большая диагональ, тогда как на самом деле это, фактически, два стандартных 27-дюймовых монитора, которые поставили рядом. Разрешение при этом составляет 3840 на 1080 точек, но не стоит думать, что это полноценное 4К разрешение. Нет, это FullHD, просто производитель вытянул его по горизонтали, но на плотность пикселей это не влияет, к сожалению. Так что основные характеристики монитора не впечатлили совершенно.

За основу Acer EI491CR взята матрица VA, которая в последнее время пользуется повышенным спросом среди производителей. Видимо, просто это дешевле, чем использовать дорогие матрицы. Зато у VA более высокая яркость — 400 кд/м2 вместо стандартных 300 единиц, а контраст составляет 3000:1. Картинка получается довольно яркая и при просмотре фильмов, к примеру, вы намного лучше видите детали в темных участках или сценах, что тоже приятно. Хотя, скорее всего, яркость выше половины вы просто ставить не будете. Время отклика у монитора составляет 4 мс, углы обзора 178 градусов. Опять же, здесь загнутая матрица и угол обзора просто не может быть 178 градусов, но в целом у матрицы с этим проблем не возникает. Если вы берете монитор для работы с видео или просмотра фильмов, то он все ваши капризы удовлетворит, а вот для игр продукт подходит слабо — такое соотношение сторон не всеми современными проектами поддерживается.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели можно заметить характерный для Acer дизайн — рамки справа, слева и сверху минимальные и окрашены в черный цвет, снизу пластиковая панель более толстая, там же размещен логотип компании Acer. На тыльной стороне у нас расположены все основные порты подключения и ножка. Ножка довольно прочная и не дает монитору шататься на подставке, что крайне важно при такой ширине монитора. Сама же подставка выполнена в V-образной форме и занимает на столе минимум пространства. Внешность монитора не выделяется чем-то привлекательным, но в целом претензии нет — глянцевых панелей практически не поставили, пыль собирать монитор не будет.

Итог

Стоимость данного монитора составляет 900 долларов и это довольно дорогое удовольствие на самом деле. Да, на бумаге монитор обладает неслыханными характеристиками, но на деле все совершенно иначе. Разрешение очень простенькое, матрица далека от идеала, пусть и обладает повышенной яркостью, а дизайн вовсе не вызывает никаких эмоций, он просто неплохой. Платить за столь скромный монитор, у которого даже нет 4К разрешения, такие деньги очень уж не хочется. Можно для каких-то уникальных задач это еще можно понять, но для большинства новинка не имеет никакой ценности.

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