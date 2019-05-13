Предварительный обзор Acer Nitro EI491CRP. 49 изогнутых дюймов

2019-05-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Nitro EI491CRP; [189]
Сегодня мы поговорим о достаточно необычном мониторе, который смотрится достаточно стильно и дорого, но может удивить вас некоторыми своими не самыми выдающимися особенностями и характеристиками. Более того, наш сегодняшний гость является ярким примером того, что при выборе монитора нужно смотреть не только на цифры в характеристиках продукта, но и на его реальные возможности. Иногда эти параметры сильно отличаются и влияют на ваши ощущения от использования устройства.

Характеристики

Начнем с того, что у этого дисплея диагональ составляет 49 дюймов и это честные цифры. Знаете, есть производители, которые называют монитор с цифрой, а потом оказывается, что это лишь округленная диагональ и на самом деле там дюймов гораздо меньше. С данной моделью такого не произошло — в названии Acer Nitro EI491CRP есть цифра 49 и она указывает нам на полную диагональ экрана. Сейчас, естественно, вы представляете себе громадину на всю стену, которая больше среднего телевизора и думаете как на таком играть. На самом деле все довольно прозаично — диагональ большая лишь на бумаге. Дело в том, что соотношение сторон составляет 32:9, то есть это очень вытянутая по горизонтали штука, которая смотрится очень стильно, но ничего общего с большой панелью не имеет. Фактически, это два 27-дюймовых монитора, которые поставили рядом. Так что ничего прорывного в 49 дюймах нет, это больше маркетинг.

Разрешение дисплея тоже нацелено на привлечение аудитории, которая не шибко разбирается в цифрах. Разрешение экрана составляет 3840 на 1080 точек и многие уже подумали, что это настоящее 4К. Ведь у 4К разрешения действительно параметр начинается с 3840, но на деле это стандартный FullHD монитор. Просто его растянули по горизонтали для получения красивой цифры, которая кого-то может ввести в заблуждение. Однако, плотность пикселей здесь довольно стандартная, в ней нет абсолютно ничего удивительного и пиксели на небольшом расстоянии вы сразу заметите. Не скажу, что картинка прямо ужасная, но 2К или 4К выглядят гораздо привлекательней по массе параметров. Яркость при этом достигает 400 кд/м2, а контрастность порадовала параметром 3000:1. В плане второстепенных характеристик этот монитор очень хорош, а во во всём остальном — сомнительная радость.

Дизайн корпуса

Разработчиков монитора Acer Nitro EI491CRP стоит однозначно похвалить за подход к дизайну устройства. Это вроде как модель для игр, но если вы поставите ее в офисе для работы с документами или даже дома для просмотра фильмов, то будет смотреться очень даже прилично. На фронтальной панели тоненькая рамка справа, слева и сверху, которая почти не заметна во время работы. Снизу зато есть толстая планка с фирменным логотипом. Дальше всё в классическом виде — толстая ножка, которая устойчиво держит монитор на столе, плюс V-образная подставка чёрного цвета. Сзади монитор выглядит презентабельно, но кто смотрит на тыльную сторону? Подсветки, к сожалению, здесь нет.

Итог

Стоит отметить, что у монитора нет абсолютно ничего удивительного — да, диагональ 49 дюймов звучит круто, но на деле это 27 дюймов, растянутые по горизонтали. Да, есть 144 Гц, есть AMD FreeSync 2, привлекательный дизайн и даже неплохая яркость. Но за этот монитор производитель просит 900 евро, что в переводе на рубли составит просто космическую сумму. За эти деньги вы можете купить очень крутой 4К монитор стандартного формата, который более приспособлен для фильмов, программ или игр, плюс у него будет гораздо плотнее картинка — это приятнее для глаз. Сложно будет конкурировать данной новинке.

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