Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP. Геймерское решение

2018-11-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Nitro VG270UP; [72]
На современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый производитель показал россыпь своих решений на любой вкус и цвет, чтобы вы могли купить себе монитор под определенные цели и бюджет. Однако, длительное время бренды работали на FullHD и 4K разрешение. Это вполне понятно, ведь если у геймера нет мощного ПК или консоли, то какой смысл покупать 4К и наоборот. Вот только у некоторых пользователей компьютеры (или приставки) позволяют выдать картинку выше, чем FullHD и они не хотят играть на самом базовом разрешении. Вот именно для таких пользователей была представлена модель Acer Nitro VG270UP. Этот монитор позволит вам получить более высокое разрешение и качественную картинку за адекватные деньги, а нам большего и не нужно. Собственно, сегодня давайте об этом продукте поговорим более детально. Интересно же, что там представила Acer.

Характеристики

Диагональ дисплея данного монитора составляет 27 дюймов и тут многие геймеры согласятся, что больше нам и не нужно. При меньшей диагонали ощущается некая скованность, при большей нужно уже вертеть головой и больше уставать во время игровых сессий. Матрица здесь IPS с отличными углами обзора, яркостью и контрастом. Разрешение составляет 2560 на 1440 точек. Это классический 2К монитор, который предоставляет более высокое качество картинки и плотность пикселей, чем у FullHD, при этом стоит не космических денег, как в случае с 4К. И, конечно, вам не нужно покупать дорогущий компьютер, чтобы запускать игры в 2К с комфортом — нужно лишь чуть больше мощности, чем у вас уже есть, чтобы с комфортом сражаться в виртуальных мирах. На этом важные характеристики продукта не заканчиваются — есть же еще второстепенные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Яркость у монитора составляет 350 кд/м2, это немного больше, чем у большинства устройств на рынке мониторов. Обычно мы видим 300 кд/м2, чего может не хватит для комфортной игры в помещении. Контраст составляет 1000:1, это уже более базовый показатель для всех IPS матриц. Динамическую контрастность даже называть не станем, это показатель для маркетинга, для обычного же пользователя это ничего не дает. Помимо этого, производитель обеспечивает геймера 144 Гц смены кадров и 1 мс времени отклика. То есть, это идеальный монитор даже для киберспорта — вы получите более плавную картинку, чем ваши оппоненты.

Дизайн корпуса

Производитель решил, что если уж это игровой монитор, то и дизайн должен быть геймерским. На фронтальной панели вы можете заметить тонкие рамки справа, слева и сверху от дисплея, снизу лишь имеется более толстая планка с логотипом компании. Сзади имеется логотип игровой линейки, который вы увидите буквально два раза в жизни, плюс крепление VESA и ножка. Ножка прочная, толстая и не позволит монитору сильно болтаться на столе. Подставка имеет V-образную форму и занимает минимум пространства, хотя при этом обеспечивает устойчивость монитора.

Итог

Нам понравились все характеристики продукта, его дизайн и дополнительные особенности. Это тот гаджет, который вас обязательно порадует и будет демонстрировать плавную картинку в 2К. Стоимость монитора составляет 400 евро, это примерно 450 долларов для нашего региона. Дорого? Да, довольно большая сумма за монитор, который не 4К. Однако, здесь отличная матрица с 144 Гц и минимальным временем отклика, что тоже стоит своих денег. Думаю, если вы геймер с компьютером среднего уровня, то вам обязательно данная новинка подойдет. Она выглядит крайне привлекательно.

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